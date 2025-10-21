Депутаты предложили разрешить онлайн-доставку рецептурных лекарств во всех регионах

Группа депутатов Госдумы РФ от фракции «Новые люди» направила письмо министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с предложением разрешить онлайн-доставку лекарств по всей России. Документ оказался в распоряжении ТАСС.

Эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов начался 1 марта 2023 года в Москве, Московской и Белгородской областях и продлится до 1 марта 2026 года.

В письме депутаты отмечают: по оценкам экспертов, результаты эксперимента уже оцениваются положительно, механизм доказал свою востребованность и эффективность.

«Учитывая его положительные итоги, считаем необходимым уже сейчас подготовить нормативно-правовую базу, чтобы с 1 марта 2026 года, сразу после завершения эксперимента, дистанционная торговля лекарственными препаратами с доставкой гражданам была разрешена во всех регионах Российской Федерации на постоянной основе», — указано в обращении.

Депутаты считают, что нужно предусмотреть покупку в онлайн-режиме любых необходимых препаратов (включая рецептурные), а также дать возможность курьерам сторонних организаций доставлять рецептурные лекарства. Такая мера, по мнению авторов обращения, устранит территориальные диспропорции и позволит жителям любых населенных пунктов получать необходимые лекарства с доставкой на дом.

Свежие данные о количестве выполненных онлайн-заказов рецептурных лекарств не приводятся. Как писал ранее «ФВ», почти за год с запуска эксперимента, по данным Департамента здравоохранения Москвы и Минздрава Подмосковья, было выдано менее 1,1 тыс. заказов.

В октябре 2023 года в Госдуме РФ обсудили невысокое количество заказов на доставку рецептурных лекарств. Тогда зампредседателя Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Евгений Нифантьев заявил, что факторами, стоящими на пути востребованности доставки рецептурных лекарств, являются плюсы возможности фармацевтического консультирования от специалиста и высокая стоимость доставки.