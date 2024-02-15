Стали известны новые данные о спросе на онлайн-доставку рецептурных лекарств

Почти за год с запуска эксперимента по дистанционной торговле рецептурными лекарствами в марте 2023 года в Москве и Подмосковье выдано менее 1,1 тыс. заказов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Департамента здравоохранения Москвы и Минздрава Московской области.

Так, в Москве за этот период выдали около 800 заказов, в Подмосковье — 291 заказ. В третьем участвующем в эксперименте регионе — Белгородской области изданию не ответили.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), с начала эксперимента в трех регионах заказано онлайн и доставлено «несколько сотен» рецептурных лекарств. В Депздраве Москвы добавили, что с сентября 2023 года отмечается рост числа заказов. В Минздраве оперативно не ответили на вопросы издания.

По данным Росздравнадзора, к середине февраля выдано 29 разрешений на дистанционную торговлю лекарствами. По подсчетам «Коммерсанта», все разрешения получили структуры девяти игроков. В их числе «Сбер Еаптека», «Горздрав» (группа «36,6»), «Здоров.ру», структуры ГК «Эркафарм» («Озерки», «Доктор Столетов»), «Здравсити», «Таблеточка», «Диалог», а также государственные «Аптеки столицы» и «Мособлмедсервис». В Минздраве Московской области также сообщили, что еще несколько сетей в процессе подключения к эксперименту, в том числе «Векфарм», «Вита».

Белгородская «Таблеточка» с июля 2023 года не оформила ни одного заказа, сказал владелец сети Вадим Раньшиков. У группы «36,6» и сети «Диалог» число заказов «незначительно», сообщили гендиректор «36,6» Александр Кузин и директор «Диалога» Тамерлан Салиев.

Как сообщили «ФВ» в «Здравсити», среднее количество оформленных заказов на доставку рецептурных лекарств на маркетплейсе составляет около десяти в месяц. Несмотря на намеренную популяризацию такой услуги, это не приводит к существенному росту числа таких доставок. Ключевая причина – неготовность населения. «Существенная доля тех, кто покупает рецептурные лекарства, люди пожилого возраста, которым сложно разобраться в том пользовательском пути, который предложен рынку в рамках сервиса электронного рецепта», — заявил гендиректор «Здравсити» Борис Попов.

Еще одна причина – отсутствие единой системы валидирования электронных рецептов, отметил он. Необходимость технической интеграции, довольно дорогостоящей, с каждой отдельной цифровой системой региона сдерживает идею масштабирования доставки рецептурных препаратов.

Правила доставки рецептурных лекарств отличаются в зависимости от региона. Например, в Белгородской области система заказа неудобна для покупателя, в том числе из-за необходимости получать доступ к рецепту через портал госуслуг. По мнению экспертов, опрошенных изданием, существенная доля покупателей рецептурных лекарств — люди пожилого возраста, которым сложно разобраться в предложенном пользовательском пути.

В сентябре 2023 года «ФВ» писал, что эксперимент по онлайн-доставке рецептурных лекарств не пользуется большой популярностью. Депутат Госдумы Айрат Фаррахов со ссылкой на данные Минздрава сообщил, что за семь месяцев пилота услугой в трех регионах воспользовались только 147 раз.

Среди причин этого депутат тогда выделил сложности при регистрации в эксперименте для медорганизаций, врачей и бизнеса, разницу в правилах участия в эксперименте в разных субъектах, недоработку ЕМИАС и регламентов, путаницу с МНН и торговыми наименованиями в рецепте, отсутствие льготных препаратов.

При этом, по мнению властей, эксперимент по доставке рецептурных лекарств идет успешно. Но эту позицию не разделяют представители бизнеса. Информация о том, что бизнес считает текущую версию проекта непривлекательной с коммерческой стороны, не секрет. Об этом участники рынка открыто говорят на обсуждениях хода пилота.

Предполагалось, что проблемы пилота будут обсуждаться в Госдуме с участием представителей рынка в октябре 2023 года, а итогом собрания станет рабочая группа с представителями отрасли. Однако дискуссия, на которой рынок надеялся пересмотреть условия пилота, не состоялась. Вместо этого в Госдуме провели другое закрытое экспертное совещание под руководством зампредседателя Комитета ГД по охране здоровья Евгения Нифантьева, на котором не было представителей бизнеса, писал «ФВ». Все условия для функционирования услуги доставки государство предоставило, поделился тогда Нифантьев.

По его словам, самым популярным способом получения заказа до сих пор остаются пункты выдачи, т.е. лицензированные организации, где пациенту также могут оказать услугу фармацевтического консультирования. Еще одним фактором, стоящим на пути востребованности доставки рецептурных препаратов, является высокая стоимость самой доставки, которая взимается либо отдельно, либо вкладывается в стоимость лекарственных препаратов, пояснил он.

Как предполагает Нифантьев, по итогу эксперимент может быть признан состоявшимся — в этом случае для подключения к нему других субъектов РФ необходимо налаживать систему выписки и приема электронных рецептов в ЛПУ этих регионов.

В целом развитие онлайн-канала в российской фармацевтической рознице в 2023 году резко затормозилось, считают аналитики RNC Pharma. Сейчас e-com фактически исчерпал возможности роста в условиях ограничений по разрешенному к продаже ассортименту. В итоге серьезных предпосылок для опережающего развития в 2024 году онлайн-канала фармрынок не имеет. Хотя пока также рано утверждать, что значимо сократится активность в фармацевтическом e-com в текущем году.