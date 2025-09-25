Депутаты предложили ввести налоговый вычет и дополнительный отпуск для наставников

Депутаты внесли в Госдуму законопроект № 1023882-8, которым предлагается установить налоговый вычет для наставников. Изменения предлагается внести в ст.218 части второй Налогового кодекса РФ.

Рассчитывать на налоговый вычет смогут лица, которые на основании трудового договора или дополнительного соглашения официально помогают другим работникам освоить навыки по профессии на рабочем месте. Налоговый вычет для них составит 18 тыс. руб. за налоговый период.

Чтобы получить вычет, наставник должен написать заявление работодателю (налоговому агенту). Вычет предоставляется один раз в год, после завершения срока наставничества, который указан в договоре.

Как следует из пояснительной записки к проекту, мера должна стать дополнительным стимулом для распространения практики наставничества по всей России.

В Госдуму также внесен законопроект № 1023880-8 об установлении ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска наставникам. Изменения предлагается внести в ст.351.8 Трудового кодекса РФ.

Продолжительность такого отпуска должна быть не менее четырех календарных дней. Длительность отпуска будет определяться коллективными договорами, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

«По сути наставник — это тот же тренер, но не в сфере спорта, а в сфере труда. Еще во времена СССР беспрецедентную роль в практической подготовке молодых специалистов и профессиональной адаптации новых работников на предприятии играли наиболее авторитетные, опытные и результативные работники, выступающие в качестве наставников», — пишут авторы в пояснительной записке.

С 1 марта в силу вступил закон № 381-ФЗ от 09.11.2024 «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации», которым в главу 55 Трудового кодекса РФ добавляется статья об особенностях регулирования труда работников, выполняющих работу по наставничеству в сфере труда. В апреле 2024 года, когда законопроект был внесен в Госдуму, «ФВ» провел опрос первостольников и выяснил, как они относятся к этой инициативе. В мае правительство утвердило Концепцию развития наставничества в России на период до 2030 года, а также план по ее реализации.

Ранее «ФВ» рассказывал, как фармпредприятия развивали наставничество задолго до принятия новой статьи ТК РФ.