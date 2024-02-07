Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Для регионов северного...

Для регионов северного завоза установили правила формирования тарифов на поставку грузов

07.02.2024
14:55
Артем Косенок
Правительство установило правила формирования тарифов на поставку грузов для регионов северного завоза. Субъекты будут вправе устанавливать свои тарифы в случае, если регулирование надбавок, цен, тарифов не осуществляется федеральными органами власти.
Фото: wirestock/Freepik

Правительство утвердило правила установления снабженческо-сбытовых и торговых надбавок к ценам на продукцию, реализуемую на территориях северного завоза, предельных значений цен на грузы первой категории, тарифов на их перевозку и хранение, а также другие работы в отношении таких грузов. Соответствующее постановление № 118 от 05.02.2024 опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, регионы вправе устанавливать свои тарифы в случае, если регулирование надбавок, цен, тарифов не осуществляется федеральными органами власти. Тарифы устанавливаются в соответствии со следующими основными принципами:

  • формирование надбавок, цен, тарифов с учетом данных раздельного учета расходов, доходов и финансовых результатов по видам деятельности, тарифным составляющим, укрупненным видам работ (услуг), сегментам деятельности субъектов регулирования (естественно-монопольный, конкурентный);
  • установление надбавок, цен, тарифов с учетом себестоимости и уровня рентабельности с целью обеспечения безубыточности деятельности субъектов регулирования;
  • применение на всех территориях северного завоза единых принципов регулирования надбавок, цен, тарифов.

При установлении надбавок, цен, тарифов применяются методы экономически обоснованных расходов (затрат), доходности инвестированного капитала, индексации и сравнения аналогов. Документ вступает в силу с 1 апреля 2024 года.

В августе 2023 года был принят закон, создающий правовые и организационные основы северного завоза. Документ вступает в силу с 1 апреля 2024 года. В ноябре правительство утвердило список территорий для северного завоза — в перечень были включены отдаленные поселения в 21 регионе.

В декабре того же года правительство утвердило перечень грузов для приоритетных поставок в районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории. В список вошли семь категорий товаров, в том числе лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.