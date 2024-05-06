Доходы Novo Nordisk выросли на 27% в I квартале благодаря семаглутиду

Novo Nordisk опубликовала финансовый отчет за I квартал 2024 года, показав впечатляющие результаты. Рост операционной прибыли фармкомпании составил 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 31,9 млн датских крон (около 4,6 млрд долл.).

За период с января по март 2024 года компания зафиксировала рост чистой прибыли на 28% до 25,4 млрд крон (около 3,7 млрд долл.). При этом разводненная прибыль на акцию увеличилась на 29% и оказалась на уровне 5,68 крон (0,82 долл.).

Успехи датского производителя объясняются высоким спросом на препараты от сахарного диабета 2-го типа и ожирения «Оземпик» и Wegovy. Более того, лекарственное средство семаглутид показывает эффективность при других показаниях. Так, в прошлом месяце FDA одобрило применение Wegovy в качестве средства для снижения риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта Миокарда и инсульта у пациентов с лишним весом.

Недавно также стало известно о положительных результатах исследования FLOW, которое оценивало действие семаглутида при болезнях почек. В клиническом испытании приняли участие 3533 человека. Препарат снизил риск смерти от хронических заболеваний почек на 24%.

Помимо этого, Novo Nordiskобъявила в феврале этого года о приобретении трех производственных площадок Catalent за 11 млрд долл. Фармгигант использует их для увеличения объемов производства Wegovy.