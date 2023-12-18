ВОЗ объяснила закрытие московского офиса невозможностью его функционирования
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объяснил закрытие московского офиса по профилактике неинфекционных заболеваний тем, что этот центр не мог нормально функционировать. Он также сообщил, что вопрос о переводе офиса из Москвы в региональное бюро ВОЗ обсуждался в ходе состоявшейся в Женеве 14 декабря «очень доброй дискуссии» с замглавы МИД России Сергеем Вершининым. Гебрейесус подчеркнул, что решение о закрытии офиса было принято странами — членами ВОЗ.
«На мой взгляд, у нас не было иной альтернативы или иного варианта, кроме закрытия офиса», — отметил глава ВОЗ (цитата по ТАСС).
Гебрейесус пояснил: даже если «забыть про политические вопросы», связанные с этим закрытием, московский офис «не мог функционировать в качестве регионального и глобального центра, принимать встречи, переводить фонды и так далее».
В мае сообщалось, что ВОЗ приняла решение закрыть московский офис по борьбе с неинфекционными заболеваниями. Решение было принято большинством голосов, говорилось на официальном сайте организации.
В октябре глава Минздрава России Михаил Мурашко и гендиректор ВОЗ провели совместную встречу, в ходе которой договорились о совместных проектах в России. В частности, взаимодействие будет касаться борьбы с инфекционными заболеваниями.
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