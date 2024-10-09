«Движение против рака» призвало сделать решения комиссии Минздрава по перечням обоснованными

Общественная организация «Движение против рака» обратилась в правительство, Минздрав и Счетную палату с просьбой провести внеочередное заседание Комиссии Минздрава по формированию Перечня ЖНВЛП и пересмотреть решения. Речь идет о современных лекарственных препаратах для лечения немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ), молочной железы и хронического миелоидного лейкоза:

лорлатиниб (терапия ALK-позитивного НМРЛ),

асциминиб (лечение хронического миелоидного лейкоза),

трастузумаб дерукстекан (против метастатического НЕR2-положительного рака молочной железы),

соторасиб (для лечения распространенного НМРЛ).

Выступившие на пресс-конференции эксперты движения считают, что при рассмотрении препаратов к включению их в Перечень ЖНВЛП приоритет должен быть отдан в пользу клинической эффективности, а не экономической. Они отметили, что обоснования принятых решений комиссии остались неочевидными. Важно, чтобы все решения комиссии были прозрачными и обоснованными для всех заинтересованных лиц, сказали эксперты. К тому же в текущем перечне есть устаревшие препараты, которые не используются пациентами.

«Нам хотелось бы, чтобы члены комиссии в момент принятия решения помнили, что речь идет не только о средствах бюджета, но и о живых людях. За каждым решением комиссии по тому или иному препарату стоит жизнь конкретного человека», – сказала заместитель председателя координационного совета «Движения против рака», член Общественного совета при Минздраве Галина Маргевич.

Рассматриваемые четыре препарата предлагались производителями либо по самой низкой цене в мире, либо по стоимости на 40−60% ниже, чем в Европе. И по всем референтным значениям они отвечали требованиям, отметила Маргевич. Кроме того, включение в Перечень ЖНВЛП только одного из рассматриваемых лекарственных средств позволило бы обеспечить бюджету экономию как минимум в 300 млн рублей в год.

При этом председатель движения, член Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Минздраве Николай Дронов не смог припомнить случая, когда подобные обращения в правительство или Минздрав возымели действие и решения были пересмотрены.

В конце августа Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней не включила ряд препаратов, в том числе и онкологические, из-за риска необходимости увеличения финансирования из бюджетов регионов. При этом производители предлагали существенное снижение цены.

Всего было рассмотрено 48 предложений по изменению перечней лекарств. Согласно подготовленному проекту распоряжения правительства, в Перечне ЖНВЛП появится 21 новое МНН, а также у некоторых препаратов будут добавлены лекарственные формы. Сколько из рекомендованных препаратов попадут в перечни, станет известно после публикации распоряжения правительства.

«Лига защитников пациентов» также ранее попросила вице-премьера Татьяну Голикову вмешаться в процесс формирования Перечня ЖНВЛП. В организации считают, что при нынешней схеме пациенты не получают должного лечения. «Ясных критериев» отказа от включения в список на заседании почти не звучало, сетуют в организации.

Эксперты «Народного фронта» подсчитали, что прямая экономия на закупках препаратов, которым было отказано во включении в перечни, могла составить несколько миллиардов рублей. Комиссия должна быть радикально реформирована, заявил руководитель Бюро расследований общественной организации Валерий Алексеев. «Площадка комиссии превратилась в несистемные торги с производителями лекарств по цене, куда зачем-то приглашают читать лекции ведущих врачей и академиков», — сказал он.