Минздрав подготовил проект поправок в лекарственные перечни
На официальном сайте Минздрава опубликован проект распоряжения о внесении изменений в распоряжение правительства № 2406-р от 12.10.2019. Поправки сформированы на основе заседаний комиссии Минздрава, прошедших 22, 23, 27 и 28 августа 2024 года.
Согласно проекту в Перечне ЖНВЛП появится 21 новое МНН, а также у некоторых препаратов будут добавлены лекарственные формы. За включение части лекарственных форм комиссия голосовала списком, они не рассматривались на заседании. Речь идет об эквивалентных лекформах тем, которые уже перечислены в ЖНВЛП. Некоторые лекарственные формы новые, поэтому их одобряли отдельно наряду с новыми МНН (см. таблицу).
Также пополнится список лекарств для программы высокозатратных нозологий (ВЗН). В него включат препарат для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии — равулизумаб и изатуксимаб, применяемый при множественной и рефрактерной множественной миеломе. Комиссия также проголосовала за включение в ВЗН подкожной формы даратумумаба, однако в тексте документа этого нет, так как в этот список лекарства вносятся только по МНН без упоминания лекарственных форм.
|
Препараты, вошедшие в проект распоряжения правительства об изменении лекарственных перечней с 2025 года
|
№
|
МНН
|
Торговое наименование
|
Показание
|
Производитель — заявитель
|
Лекарственная форма
|
Перечень
|
Примечания
|
1
|
Алоглиптин + пиоглитазон
|
Инкресинк
|
Сахарный диабет
|
Нижфарм
|
Таблетки
|
ЖНВЛП
|
-
|
2
|
Алпелисиб
|
Пикрэй
|
Положительный по гормональным рецепторам (HR+), отрицательный по рецептору эпидермального фактора роста человека 2 типа (HER2-) распространенный или метастатический рак молочной железы с мутацией гена PIK3CA (PIK3CA+)
|
Novartis
|
Таблетки
|
ЖНВЛП
|
-
|
3
|
Амоксициллин
|
Оспамокс
Амосин
Медоклав
|
Антибактериальный препарат
|
Н/д
|
Порошок для приготовления суспензии
|
Минимальный ассортимент аптек
|
Исключен в указанной лекформе
|
4
|
Анифролумаб
|
Сафнело
|
Дополнительная терапия активной среднетяжелой и тяжелой системной красной волчанки (СКВ) с наличием аутоантител
|
AstraZeneca
|
Раствор для инфузий
|
ЖНВЛП
|
-
|
5
|
Атазанавир + ритонавир
|
Атазор-Р
|
ВИЧ-инфекция
|
Фармасинтез
|
Таблетки
|
ЖНВЛП
|
-
|
6
|
Беклометазон + гликопиррония бромид + формотерол
|
Тримбоу
|
Хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма
|
Chiesi Farmaceutici
|
Аэрозоль для ингаляций дозированный
|
ЖНВЛП
|
-
|
7
|
Биапенем
|
Биапенем-АФ, Биапенем, Биапенем-Джиэфси
|
Антибактериальный препарат
|
АлФарма
|
Порошок для приготовления раствора для инфузий
|
ЖНВЛП
|
-
|
8
|
Брекспипразол
|
Рексалти
|
Шизофрения
|
H. Lundbeck
|
Таблетки
|
ЖНВЛП
|
-
|
9
|
Будесонид + гликопиррония бромид + формотерол
|
Брезтри Аэросфера
|
Хроническая обструктивная болезнь легких
|
AstraZeneca
|
Аэрозоль для ингаляций дозированный
|
ЖНВЛП
|
-
|
10
|
Гликопиррония бромид + индакатерол + мометазон
|
Энерзейр Бризхалер
|
Бронхиальная астма
|
Novartis
|
Капсулы с порошком для ингаляций
|
ЖНВЛП
|
-
|
11
|
Даратумумаб
|
Дарзалекс
|
Множественная миелома
|
Janssen
|
Раствор для подкожного введения
|
ЖНВЛП, ВЗН
|
Включение лекформы
|
12
|
Занубрутиниб
|
Брукинза
|
Мантийноклеточная лимфома
|
BeiGene
|
Капсулы
|
ЖНВЛП
|
|
13
|
Изатуксимаб
|
Сарклиза
|
Множественная миелома, рефрактерная множественная миелома
|
Sanofi
|
Концентрат для приготовления раствора для инфузий
|
ВЗН
|
-
|
14
|
Инотузумаб озогамицин
|
Биспонса
|
Рецидивирующий или рефрактерный CD22-положительный В-клеточный острый лимфобластный лейкоз из клеток-предшественников
|
Pfizer
|
Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
|
ЖНВЛП
|
-
|
15
|
Инклисиран
|
Сибрава
|
Первичная гиперхолестеринемия (семейная гетерозиготная и несемейная гиперхолестеринемия)
|
Novartis
|
Раствор для подкожного введения
|
ЖНВЛП
|
-
|
16
|
Инсулин лизпро
|
РинЛиз 200
|
Сахарный диабет
|
Герофарм
|
Раствор для подкожного введения (дозировка 200 МЕ/мл)
|
ЖНВЛП
|
Включение лекформы
|
17
|
Нурулимаб + пролголимаб
|
Нурдати
|
Нерезектабельная или метастатическая меланома
|
Биокад
|
Концентрат для приготовления раствора для инфузий
|
ЖНВЛП
|
-
|
18
|
Полатузумаб ведотин
|
Полайви
|
Диффузная B-крупноклеточная лимфома
|
Roche
|
Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
|
ЖНВЛП
|
-
|
19
|
Равулизумаб
|
Ултомирис
|
Пароксизмальная ночная гемоглобинурия
|
Alexion
|
Концентрат для приготовления раствора для инфузий
|
ЖНВЛП, ВЗН
|
-
|
20
|
Роксадустат
|
Эврензо
|
Анемия у пациентов с хронической болезнью почек
|
Astellas
|
Таблетки
|
ЖНВЛП
|
-
|
21
|
Тезепелумаб
|
Тезспире
|
Бронхиальная астма
|
AstraZeneca
|
Раствор для подкожного введения
|
ЖНВЛП
|
-
|
22
|
Фампридин
|
Кинезиа
|
Нарушение ходьбы у взрослых пациентов с рассеянным склерозом
|
Валента Фарм
|
Таблетки
|
ЖНВЛП
|
-
|
23
|
Эсмолол
|
Бревиблок, Бревикард, Эсмолол
|
Суправентрикулярная тахикардия, мерцание предсердий и трепетание предсердий
|
Аспектус Фарма
|
Раствор для внутривенного введения
|
ЖНВЛП
|
-
|
24
|
N-(5-Хлорпиридин-2-ил)-5-метил-2-(4-(N-метилацетимидамидо)бензамидо)бензамида гидрохлорид
|
Димолегин
|
Профилактика тромботических осложнений при COVID-19
|
Авексима Диол
|
Таблетки
|
ЖНВЛП
|
-
|
Источник: Минздрав РФ, ГРЛС
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