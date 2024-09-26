Минздрав подготовил проект поправок в лекарственные перечни

На официальном сайте Минздрава опубликован проект распоряжения о внесении изменений в распоряжение правительства № 2406-р от 12.10.2019. Поправки сформированы на основе заседаний комиссии Минздрава, прошедших 22, 23, 27 и 28 августа 2024 года.

Согласно проекту в Перечне ЖНВЛП появится 21 новое МНН, а также у некоторых препаратов будут добавлены лекарственные формы. За включение части лекарственных форм комиссия голосовала списком, они не рассматривались на заседании. Речь идет об эквивалентных лекформах тем, которые уже перечислены в ЖНВЛП. Некоторые лекарственные формы новые, поэтому их одобряли отдельно наряду с новыми МНН (см. таблицу).

Также пополнится список лекарств для программы высокозатратных нозологий (ВЗН). В него включат препарат для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии — равулизумаб и изатуксимаб, применяемый при множественной и рефрактерной множественной миеломе. Комиссия также проголосовала за включение в ВЗН подкожной формы даратумумаба, однако в тексте документа этого нет, так как в этот список лекарства вносятся только по МНН без упоминания лекарственных форм.