EMA опубликовало план работы по использованию ИИ в области фармаконадзора

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) утвердило план работы до 2028 года по использованию искусственного интеллекта (ИИ) в сфере нормативно-правового регулирования препаратов. Об этом говорится в заявлении регуляторного органа Европейского союза.

Документ предусматривает создание дорожной карты, которая позволит адаптировать возможности ИИ для автоматизации процессов и оценки данных в фармаконадзоре. Главными инструментами регулятора станут большие языковые модели, в частности чат-боты. Как считает EMA, это поможет принимать более взвешенные решения.

Согласно плану, ИИ будет использоваться в четырех основных областях:

разработка руководящих принципов и стратегий, регламентация этапов жизненного цикла препаратов с помощью ИИ; создание нормативно-правового каркаса для использования ИИ в фармацевтике; обучение использованию ИИ; проведение экспериментов с ИИ.

Отмечается, что в план будут регулярно вноситься изменения из-за высокой скорости развития сферы ИИ. К середине 2024 года EMA начнет процедуру подготовки к реализации Закона об искусственном интеллекте.

Фармкомпании все чаще прибегают к помощи ИИ, заключая сделки с технологическими компаниями. В этом году заявили о расширении сотрудничества в этой сфере Amgen и Amazon. Boehringer Ingelheim сообщил о намерении начать создание лекарств от стромальных раковых опухолей с помощью ИИ и технологий машинного обучения вместе с Phenomic AI. О заключении сотрудничества в сфере ИИ рассказали Roche и Nvidia. Кроме того, недавно стало известно о соглашении Biogen с Happify Health о разработке препарата от рассеянного склероза с помощью платформы ИИ.