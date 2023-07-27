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Уволенная замдиректора «Вектора»...

Уволенная замдиректора «Вектора» не смогла восстановиться в должности

27.07.2023
16:51
Артем Косенок
Суд отклонил исковое заявление экс-замдиректора центра «Вектор» Елены Гавриловой. Ей отказано в восстановлении в прежней должности. Ранее свое увольнение также оспорил и ее бывший руководитель Ринат Максютов.
Фото: fabrikasimf/ru.freepik.com

Новосибирский районный суд не удовлетворил иск уволенной замдиректора центра «Вектор» Елены Гавриловой. Ей отказано в восстановлении в прежней должности. Соответствующая карточка находится в электронной картотеке Новосибирского районного суда.

Ранее сообщалось, что Гаврилова была уволена 18 мая в связи с истечением срока полномочий генерального директора центра «Вектор» Рината Максютова. В июне она обратилась с иском в суд с просьбой восстановить ее на работе в прежней должности. Свое увольнение в суде также оспорил и Максютов. Его иск был зарегистрирован в июне в Новосибирском райсуде, но позднее передан в областной суд.

Об увольнении экс-гендиректора «Вектора» Максютова «в связи с утратой доверия» стало известно 17 мая. Этот пост он занимал с 2016 года. По данным «Коммерсанта», одним из оснований для увольнения стало «непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов». В пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что причиной увольнения стали нарушение закона о противодействии коррупции и конфликт интересов. Служба провела мероприятия «по пресечению выявленных фактов согласно законодательству РФ о противодействии коррупции».

По словам источника «Ведомостей», сотрудники «Вектора» ранее жаловались руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой на несправедливое распределение оплаты труда между приближенными Максютова и рядовым персоналом. Определенную роль могла сыграть неоднозначная оценка эффективности разработанной «Вектором» вакцины против COVID-19 «ЭпиВакКорона» («Аврора-КоВ»), считает он. Были и другие случаи злоупотребления положением, утверждает другой собеседник издания.

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