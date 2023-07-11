Экс-замглавы ульяновского Минздрава возглавил пензенскую аптечную сеть «Фармация»

Бывший замминистра здравоохранения Ульяновской области Андрей Петрищев стал гендиректором пензенской аптечной сети «Фармация» (входит в ГК «Биотэк»), сообщил Vademecum. Доверительный управляющий фармактивами «Биотэка» Дмитрий Руцкой в разговоре с «ФВ» подтвердил кадровое назначение.

Андрей Александрович Петрищев родился в 1970 году в Дзержинске (Нижегородская область). Окончил Российский государственный медицинский университет по специальности «педиатрия». Кандидат медицинских наук.

Работал в НИИ морфологии человека Академии медицинских наук СССР, в Российском государственном медицинском университете, Реабилитационном учебном центре Фонда социального страхования России, в банковских и коммерческих структурах. Возглавлял медицинский центр при МИДе. В апреле 2020 года назначен директором ТФОМС Владимирской области. С мая 2023 года — заместитель министра здравоохранения Ульяновской области.

В апреле другой экс-замглавы Минздрава Ульяновской области Валерий Жоров возглавил завод «Марбиофарм» группы «Биотэк». Он сменил на этой должности Евгения Голятина.

В апреле этого года фармактивы «Биотэка» перешли в доверительное управление Руцкому, который займется выводом юрлиц из тяжелого финансового положения. Речь, в частности, шла о таких юрлицах, как ООО «Биотэк», АО МФПДК «Биотэк», ОАО «Марбиофарм», ОАО «Фармация» (г. Пенза), ООО «Биодез», ОАО «Фармация» (г. Шахты).

С момента ареста экс-главы компании Бориса Шпигеля в марте 2021 года в «Биотэке» уже несколько раз сменилось руководство. В начале марта этого года кредиторы даже инициировали процедуру банкротства в отношении ряда компаний, входящих в группу. Так, в декабре 2022 года банк «Санкт-Петербург» подал к ОАО «Фармация» иск о банкротстве.