Эксперты РАФМ скептически оценили перспективы скорого внедрения лекарственного страхования

В ближайшие четыре года система соплатежей не будет запущена, считает управляющий партнер компании «Проектирование систем управления» . Для того чтобы ее внедрять, необходимо прописать стандарты лечения, что займет длительное время, пояснил он.

Вместе с тем, значимость фармацевтической консультации будет падать, прогнозирует эксперт. «Сегодня для большого количества покупателей слово фармацевта пусть не закон, но очень значимая рекомендация, - отметил он. - Но со временем мы дойдем до момента, когда уровень доверия к фармацевту безусловно снизится, а покупатель будет говорить – отпустите именно то, что я просил».

Заявления о готовности российского здравоохранения к переходу к лекарственному страхований до 2025 года не имеют реальных предпосылок, заявил управляющий директор Ipsos Healthcare . Формально реимберсмент в стране есть, отметил он, другое дело, что он сфокусирован на очень небольшой части населения. По сути, в этой зоне остаются пять миллионов граждан из пятнадцати - те, кто выбирают монетизацию. Иная ситуация с копеймент – системой частичного лекарственного возмещения. Попытки ее создания оборачиваются неизменными обвинениями в несправедливых и предвзятых подходах. И в этой связи важно уметь защищаться и поднимать голос индустрии, подчеркнул г-н Фельдман.

Руководитель департамента по развитию бизнеса компании IQVIA Антон Каляпин представил, как, возможно, будет работать система копеймента, если она все же будет внедрена: «Аптека может оставить себе дешевый препарат, который будет полностью компенсироваться, далее следует средняя ценовая категория – доплатите побольше, но и качество этого препарата выше, и, наконец, высокая ценовая категория – суперпрепарат не входит в льготный список, но, купив его, вы точно получите гарантированный результат».

Подробный репортаж с заседания РАФМ читайте в «ФВ» № 40 (953).