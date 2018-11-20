Эксперты РАФМ скептически оценили перспективы скорого внедрения лекарственного страхования

11:48
23 ноября 2018

Сергей Рякин

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Фото: Игорь Чунусов

«Эволюции лончей ОТС и Rx препаратов. Критерии успеха» - эту тему обсудили участники Российской ассоциации фармацевтического маркетинга (РАФМ). В ходе дискуссионной части мероприятия эксперты ответили на вопрос главного редактора «ФВ» Германа Иноземцева о готовности российской системы здравоохранения к запуску лекарственного страхования и основных рисках при его внедрении с точки зрения лончей препаратов.

В ближайшие четыре года система соплатежей не будет запущена, считает управляющий партнер компании «Проектирование систем управления» Павел Лисовский. Для того чтобы ее внедрять, необходимо прописать стандарты лечения, что займет длительное время, пояснил он.

Вместе с тем, значимость фармацевтической консультации будет падать, прогнозирует эксперт. «Сегодня для большого количества покупателей слово фармацевта пусть не закон, но очень значимая рекомендация, - отметил он. - Но со временем мы дойдем до момента, когда уровень доверия к фармацевту безусловно снизится, а покупатель будет говорить – отпустите именно то, что я просил».

Заявления о готовности российского здравоохранения к переходу к лекарственному страхований до 2025 года не имеют реальных предпосылок, заявил управляющий директор Ipsos Healthcare Олег Фельдман. Формально реимберсмент в стране есть, отметил он, другое дело, что он сфокусирован на очень небольшой части населения. По сути, в этой зоне остаются пять миллионов граждан из пятнадцати  - те, кто выбирают монетизацию. Иная ситуация с копеймент – системой частичного лекарственного возмещения. Попытки ее создания оборачиваются неизменными обвинениями в несправедливых и предвзятых подходах. И в этой связи важно уметь защищаться и поднимать голос индустрии, подчеркнул г-н Фельдман.

Руководитель департамента по развитию бизнеса компании IQVIA Антон Каляпин представил, как, возможно, будет работать система копеймента, если она все же будет внедрена: «Аптека может оставить себе дешевый препарат, который будет полностью компенсироваться, далее следует средняя ценовая категория – доплатите побольше, но и качество этого препарата выше, и, наконец, высокая ценовая категория – суперпрепарат не входит в льготный список, но, купив его, вы точно получите гарантированный результат».

Подробный репортаж с заседания РАФМ читайте в «ФВ» № 40 (953).

Персоны
Иноземцев Герман
Лисовский Павел
Фельдман Олег
РАФМ
Компании
РАФМ

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