Эксперты отрасли сделали прогноз для российского фармрынка на 2024 год

Эксперты Российской ассоциации фармацевтического маркетинга (РАФМ) не увидели перспектив для реального роста отечественного фармрынка в следующем году и далее. В условиях, когда ушедшие зарубежные продукты заменяются другими, более дешевыми, для такого роста нет предпосылок. Это очень важный момент для оценки будущего рынка, подчеркнул сопредседатель направления здравоохранения компании Ipsos, сопредседатель Координационного совета РАФМ Олег Фельдман в ходе закрытого онлайн-заседания РАФМ «Сам себе эксперт: Оцениваем. Прогнозируем. Визионируем», которое прошло 26 декабря, передает корреспондент «ФВ».

«Мы находимся почти в патовой ситуации, — сказал Фельдман. — Если раньше мы все-таки формулировали какие-то драйверы развития рынка, то сейчас об этом говорить очень тяжело. Лично я их совершенно не вижу».

Не видит никаких предпосылок для роста покупательской способности в обозримом будущем управляющий партнер «Проектирование систем управления», член РАФМ Павел Лисовский. По его мнению, развитие рынка возможно только за счет лучшей работы аптек, других игроков фармрынка с самим потребителем, чтобы тот захотел приобрести больше фармпродукции. «Сам потребитель этого делать не будет», — подчеркнул эксперт.

«Факторов динамичного роста как в государственном сегменте, так и в розничном нет. Поэтому в следующем году, видимо, в цифрах мы увидим умеренный рост — не более 8—10%», — резюмировал генеральный директор компании DSM Group, член координационного совета РАФМ, ведущий заседания Сергей Шуляк.