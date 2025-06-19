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Eli Lilly купит...

Eli Lilly купит разработчика генных терапий от болезней сердца за 1,3 млрд долларов

19.06.2025
14:18
Владимир Заболотских
Eli Lilly купила биотехнологическую компанию Verve Therapeutics за 1,3 млрд долл. Американский фармгигант получит права на генные терапии от сердечно-сосудистых заболеваний.
Фото: lilly.com

Eli Lilly заключила соглашение о приобретении биотехнологической компании Verve Therapeutics за 1,3 млрд долл. Об этом говорится в пресс-релизе.

Американский фармгигант заплатит около 1 млрд долл. авансом (по 10,5 долл. за акцию — на 67,5% больше их реальной биржевой стоимости). Остальная сумма будет перечислена при полном завершении клинических испытаний препарата VERVE-102 в течение десяти лет.

Verve создает генные терапии для лечения атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. VERVE-102 — одна из них. Эта разработка блокирует синтез белка PCSK9, регулирующего уровень холестерина в крови, но его подавление приводит к значительному снижению липопротеинов низкой плотности, вызывая атеросклероз. В ней используются липидные наночастицы для доставки активного вещества в клетки, делая производство менее затратным по сравнению с другими генными терапиями.

VERVE-102 проходит Ib-фазу исследований. Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) гарантировало ускоренное рассмотрение заявки на регистрацию препарата. 

Verve основан в 2018 году. Два года назад стартап продал Eli Lilly права на аналогичные генные терапии за 60 млн долл.   

Год назад биотехнологическая компания приостановила I фазу испытаний своего первого препарата, нацеленного на PCSK9. У участников отмечен повышенный уровень печеночных ферментов это указывает на повреждение клеток органа, которое может привести к летальному исходу. На днях Sarepta Therapeutics сообщила о втором случае смерти от острой печеночной недостаточности после получения генной терапии Elevidys (delandistrogene moxeparvovec), одобренной для лечения мышечной дистрофии Дюшенна. 

Для  Eli Lilly это третья крупная сделка за 2025 год. В январе корпорация заплатила Scorpion Therapeutics 2,5 млрд долл. за противоопухолевый препарат, а в мае купила разработчика неопиоидных обезболивающих SiteOne Therapeutics за 1 млрд долл.

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