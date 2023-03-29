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Eli Lilly подтвердила...

Eli Lilly подтвердила уход из России

29.03.2023
14:07
Артем Косенок

Eli Lilly подтвердила свой уход из России. Она передаст права на поставку лекарств в страну швейцарской Swixx BioРharma. Соглашение позволит и далее поставлять жизненно важные лекарства.

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly заключила с швейцарской Swixx BioРharma соглашение о передаче прав на ввоз лекарств и их реализацию на территории России. Также это обеспечит выполнение текущих обязательств в отношении локального производства, сообщили «ФВ» в пресс-службе российского представительства Eli Lilly.

«Данное соглашение позволит и далее осуществлять поставки жизненно важных лекарственных препаратов компании в Россию для пациентов, которые нуждаются в лечении сахарного диабета, онкологических, аутоиммунных и неврологических заболеваний», — подчеркнули в компании.

Ранее telegram-канал «Право на здоровье» со ссылкой на источник сообщил, что Eli Lilly окончательно уходит из страны, а российский бизнес передадут Swixx BioРharma. Процесс будет происходить аналогично уходу американской Bristol-Myers Squibb в прошлом году. Компания перевела бизнес в России на дочернюю структуру швейцарской Swixx BioPharma ООО «Свикс Хэлскеа».

В Росздравнадзоре позднее сообщили, что Eli Lilly не уведомляла надзорный орган о прекращении поставок лекарств в Россию. Согласно действующему законодательству производитель препаратов обязан за год предупредить Росздравнадзор о прекращении поставок лекарственных средств.

В марте 2022 года Eli Lilly заявила о приостановке экспорта неосновных лекарств, инвестиций, рекламной деятельности, а также проведения новых клинических исследований в России.

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