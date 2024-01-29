Eli Lilly стала самой дорогой фармкомпанией в мире и обогнала по рыночной стоимости Tesla

Рыночная капитализация Eli Lilly составила около 595 млрд долл. на момент закрытия биржи 25 января, обогнав по этому показателю Tesla. Об этом сообщает Business Insider.

Стоимость производителя электромобилей упала с начала года примерно на 210 млрд долл. 25 января его рыночная капитализация оценивалась в 581 млрд долл.

Ранее генеральный директор Tesla Илон Маск предупредил о замедлении темпов продаж в 2024 году, несмотря на снижение цен в ущерб рентабельности. Компания уделит основное внимание созданию более дешевого электромобиля следующего поколения. Выпуск автомобиля планируется начать во второй половине 2025 года. Заявление усилило опасения инвесторов на фоне жесткой конкуренции со стороны китайских производителей электрокаров и падения спроса, писал Reuters.

В то же время лекарственные средства Mounjaro и Zepbound (tirzepatide) не только увеличили капитализацию Eli Lilly, но и сделали ее крупнейшей в мире фармацевтической компанией. В ноябре прошлого года препараты были зарегистрированы FDA в качестве средств для лечения ожирения и диабета.

По данным сервиса аналитики Trading View, Eli Lilly занимает десятое место в списке компаний с наибольшей рыночной капитализацией. Tesla располагается на одну строчку ниже.

Аналитики Goldman Sachs заявили, что акции Eli Lilly могут взлететь на 140% к 2028 году по мере роста спроса на агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида 1, к которым относятся Mounjaro и Zepbound. Инвестор-миллиардер Кен Лангоун в интервью CNBC заявил, что Eli Lilly станет первой в истории фармацевтической компанией стоимостью триллион долларов.

Аналогичные лекарства выпускает Novo Nordisk, которой принадлежат «Оземпик» и Wegovy (семаглутид). Датский производитель увеличил свою капитализацию до 480 млрд долл., что вывело его на 15-ю строчку рейтинга самых дорогих компаний в мире. В сентябре 2023 года Novo Nordisk стала самой крупной публичной компанией Европы по рыночной капитализации.