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Elsevier представила ИИ-модель...

Elsevier представила ИИ-модель для работы с профильной научной литературой

13.05.2025
13:45
Владимир Заболотских
Издательский гигант Elsevier выпустил ИИ-инструмент ScienceDirect AI. Как заверили разработчики, система вдвое ускоряет обработку научной литературы, предоставляя исследователям функции резюмирования, интерактивного анализа и сравнения экспериментальных данных. 
Фото: 123rf.com

Elsevier — один из крупнейших издателей научной, технической и медицинской литературы в мире представил модель генеративного искусственного интеллекта (ИИ) ScienceDirect AI, предназначенную для работы с профильными публикациями. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.

Как отмечается, современные исследователи сталкиваются с проблемой информационной перегрузки. На изучение материалов по той или иной теме у них уходит до 35% рабочего времени. Новый инструмент на базе ИИ призван вдвое ускорить этот процесс.

В его создании участвовали более 30 тыс. ученых и библиотекарей из 70 университетов и исследовательских организаций. Система, как заверили разработчики, обеспечивает конфиденциальность пользовательских данных и высокую фактологическую точность без искажений, характерных для других ИИ-моделей.

Утверждается, что нейросеть мгновенно извлекает и систематизирует информацию из 14 млн публикаций, включая создание сравнительных таблиц.

Elsevier — нидерландская компания, основанная в 1880 году. Это крупнейший агрегатор научной информации с собственным репозиторием из более чем 1 млрд работ. В активах издательства числятся электронная библиотека ScienceDirect, информационно-аналитическая система Scopus, авторитетный медицинский еженедельник The Lancet и журнал Cell в области биологических наук.

В 2022 году The Lancet объявил, что приостанавливает сотрудничество с университетами и научно-исследовательскими центрами России. 

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