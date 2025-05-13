Elsevier представила ИИ-модель для работы с профильной научной литературой
Elsevier — один из крупнейших издателей научной, технической и медицинской литературы в мире — представил модель генеративного искусственного интеллекта (ИИ) ScienceDirect AI, предназначенную для работы с профильными публикациями. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.
Как отмечается, современные исследователи сталкиваются с проблемой информационной перегрузки. На изучение материалов по той или иной теме у них уходит до 35% рабочего времени. Новый инструмент на базе ИИ призван вдвое ускорить этот процесс.
В его создании участвовали более 30 тыс. ученых и библиотекарей из 70 университетов и исследовательских организаций. Система, как заверили разработчики, обеспечивает конфиденциальность пользовательских данных и высокую фактологическую точность без искажений, характерных для других ИИ-моделей.
Утверждается, что нейросеть мгновенно извлекает и систематизирует информацию из 14 млн публикаций, включая создание сравнительных таблиц.
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Elsevier — нидерландская компания, основанная в 1880 году. Это крупнейший агрегатор научной информации с собственным репозиторием из более чем 1 млрд работ. В активах издательства числятся электронная библиотека ScienceDirect, информационно-аналитическая система Scopus, авторитетный медицинский еженедельник The Lancet и журнал Cell в области биологических наук.
В 2022 году The Lancet объявил, что приостанавливает сотрудничество с университетами и научно-исследовательскими центрами России.
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