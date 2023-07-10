Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
ФАЦ назвал самые...

ФАЦ назвал самые частые причины недопуска к аккредитации фармспециалистов

10.07.2023
16:46
Артем Косенок
В Федеральном аккредитационном центре назвали самые частые причины недопуска к аккредитации фарм- и медспециалистов. Прежде всего это происходит из-за неполного комплекта документов.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Самой частой причиной недопуска врачей к аккредитации в 2023 году был неполный комплект документов. На втором месте по частоте отказов — подача пакета документов почтовым отправлением, если сведения об аккредитуемом имеются в Федеральном регистре медицинских работников.

Самой частой причиной недопуска к периодической аккредитации фармацевтических и медицинских работников в 2023 году был неполный комплект документов. Подобные ситуации выявлялись в 41% проверенных комплектов документов. Об этом сообщила директор Федерального аккредитационного центра (ФАЦ) высшего медицинского образования, высшего и среднего фармацевтического образования, а также иного высшего образования Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Людмила Мельникова, передает ее слова «Медицинский вестник».

На втором месте по частоте причин отказов — подача пакета документов почтовым отправлением, если сведения об аккредитуемом уже есть в Федеральном регистре медицинских работников (25%). Также встречаются такие нарушения, как отсутствие в заявлении обязательных сведений — номера СНИЛС, ФИО, названия специальности или контактных данных (21%), несоответствие заявленной квалификации (9%) и перерыв в стаже работы по аккредитуемой специальности больше пяти лет (3%).

В 2023 году периодическую аккредитацию прошли 87 988 врачей, 14 330 фармацевтов и провизоров. В 2022 году — 139 243 врача и 22 558 фармацевтов и провизоров. Периодическую аккредитацию не смогли пройти всего два фармспециалиста. При этом специальность «фармация» — единственная, по которой не было ни одной апелляционной жалобы, писал «ФВ».

С 1 января 2023 года Минздрав обновил правила проведения аккредитации фармацевтических и медицинских специалистов. Так, были упрощены механизмы подачи документов для прохождения всех типов аккредитаций. Приказ впервые закрепляет механизм допуска к профессиональной деятельности специалистов, получивших медицинское, фармацевтическое или иное образование в иностранных вузах.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.