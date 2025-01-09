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FDA обязало GSK...

FDA обязало GSK и Pfizer указывать риск развития синдрома Гийена — Барре на вакцинах от РСВ

09.01.2025
12:58
Владимир Заболотских
FDA обязало GSK и Pfizer указывать на этикетках вакцин от РСВ предупреждение о возможном возникновении синдрома Гийена — Барре после их применения среди пожилых пациентов. Регулятор подчеркнул, что польза от вакцинации по-прежнему превышает риски развития этого неврологического заболевания.
Фото: freepik

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) обязало фармацевтические компании GSK и Pfizer указывать на этикетках вакцин от респираторно-синцитиального вируса (РСВ) предупреждение о риске развития синдрома Гийена — Барре (СГБ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Требование касается препаратов Arexvy (производства GSK) и Abrysvo (производства Pfizer), одобренных американским регулятором в мае 2023 года для вакцинации людей старше 60 лет. Решение об обновлении маркировки принято на основе данных пострегистрационного исследования, результатов клинических испытаний и отчетов VAERS – национальной системы регистрации побочных эффектов после применения вакцин.

Однако FDA подчеркивает, что польза от вакцин по-прежнему превышает риски. Утверждается, что на каждый миллион прививок против РСВ приходится около 10 тыс. пожилых пациентов, которым удалось избежать госпитализации.

По оценкам государственной медицинской страховой программы Medicare, в течение 42 дней на млн доз Abrysvo, введенных людям старше 65 лет, в среднем регистрируется около 9 случаев СГБ, Arexvy – 7 случаев. При этом редком аутоиммунном заболевании иммунная система организма воспринимает собственные нервные клетки как чужеродные и атакует их, что приводит к нарушению мышечных функций вплоть до паралича.

В 2023 году общий объем продаж Arexvy составил 1,5 млрд долл., а Abrysvo – 890 млн долл. Однако в III квартале 2024 года выручка от реализации препарата GSK упала на 72%, до 244 млн долл. В то же время Pfizer зафиксировала незначительное падение продаж своей разработки от РСВ – на 5%, до 356 млн долл.

Финансовые показатели начали снижаться после того, как летом 2024 года Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовали ограничить применение этих вакцин из-за риска развития СГБ. Теперь они показаны только для лиц старше 75 лет, а также пациентов старше 60 лет с высоким риском тяжелого течения заболевания.

РСВ ежегодно поражает около 64 млн человек во всем мире. Этот вирус вызывает инфекцию дыхательных путей, с которой каждый год госпитализируется около полумиллиона взрослых жителей развитых стран. Риск развития СГБ есть и при вакцинации от гриппа – 1—2 случая на каждый млн инъекций.

Нет комментариев

Комментариев: 1

Глотова Елена Юрьевна
Вчера в 13:34
Жаль,что не ввели подобное ранее. Это способствовало бы уменьшению рисков для пациентов. По всей видимости, вакцины были недоработаны, а клинические исследования были неполноценными. Проявления данного синдрома, особенно в пожилом возрасте - это катастрофа.
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