FDA одобрило продажу первого домашнего теста на хламидиоз и гонорею

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на продажу первого теста на хламидиоз и гонорею, который можно проводить в домашних условиях. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Тест под торговым наименованием Simple 2 от компании LetsGetChecked позволит проходить тестирование на наличие половых инфекционных заболеваний, не выходя из дома. Пациентам достаточно взять у себя мазок или использовать образец мочи. Тест будет отпускаться без рецепта врача.

Ранее проверить наличие инфекций можно было исключительно в медицинских учреждениях. Домашние диагностические тесты приобрели особый спрос во время пандемии COVID-19, отметил директор Центра приборов медицинского назначения и радиационной защиты FDA Джефф Шурен. В этом месяце регулятор также одобрил безрецептурную продажу первого экспресс-теста на COVID-19.

Simple 2 стал вторым одобренным FDA тестом на дому, предназначенным для выявления инфекций, передающихся половым путем. Первым был экспресс-тест на ВИЧ OraQuick в 2012 году.

Согласно отчету Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), хламидиоз и гонорея являются первыми и вторыми по распространенности бактериальными инфекциями, передаваемыми половым путем, в Соединенных Штатах. Цифры неуклонно растут: в 2021 году зарегистрировано около 1,6 млн случаев заражения хламидиозом и более 700 000 случаев – гонореей. Обе инфекции легко поддаются лечению, но если не сделать этого вовремя, то они могут привести к серьезным осложнениям для здоровья пациентов, в том числе бесплодию.