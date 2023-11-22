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FDA одобрило продажу...

FDA одобрило продажу первого домашнего теста на хламидиоз и гонорею

22.11.2023
17:42
Владимир Заболотских
FDA одобрило безрецептурную продажу первого теста на хламидиоз и гонорею, который можно сдать, не выходя из дома. Обе бактериальные инфекции являются наиболее распространенными в США, а число зараженных ими растет с каждым годом.
Фото: grandbrothers

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на продажу первого теста на хламидиоз и гонорею, который можно проводить в домашних условиях. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Тест под торговым наименованием Simple 2 от компании LetsGetChecked позволит проходить тестирование на наличие половых инфекционных заболеваний, не выходя из дома. Пациентам достаточно взять у себя мазок или использовать образец мочи. Тест будет отпускаться без рецепта врача.

Ранее проверить наличие инфекций можно было исключительно в медицинских учреждениях. Домашние диагностические тесты приобрели особый спрос во время пандемии COVID-19, отметил директор Центра приборов медицинского назначения и радиационной защиты FDA Джефф Шурен. В этом месяце регулятор также одобрил безрецептурную продажу первого экспресс-теста на COVID-19.

Simple 2 стал вторым одобренным FDA тестом на дому, предназначенным для выявления инфекций, передающихся половым путем. Первым был экспресс-тест на ВИЧ OraQuick в 2012 году.

Согласно отчету Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), хламидиоз и гонорея являются первыми и вторыми по распространенности бактериальными инфекциями, передаваемыми половым путем, в Соединенных Штатах. Цифры неуклонно растут: в 2021 году зарегистрировано около 1,6 млн случаев заражения хламидиозом и более 700 000 случаев – гонореей. Обе инфекции легко поддаются лечению, но если не сделать этого вовремя, то они могут привести к серьезным осложнениям для здоровья пациентов, в том числе бесплодию.

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