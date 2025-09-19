FDA предъявило претензии фармкомпаниям за слишком здоровый вид актеров в рекламе лекарств

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) направило более 1 тыс. писем фармацевтическим компаниям и интернет-аптекам с претензиями по вводящей в заблуждение рекламе лекарств. В них отмечается участие слишком здоровых на вид актеров и замалчивание побочных эффектов.

Уведомления получили:

Eli Lilly

Представители корпорации якобы не рассказали о рисках для здоровья, связанных с использованием препарата от ожирения Zepbound (тирзепатид), в интервью новостным каналам в Огайо и Оклахоме. Также его нежелательные реакции, по мнению FDA, были преуменьшены в выпуске о средствах для похудения популярного у американцев телешоу Опры Уинфри.

Novo Nordisk

Препараты на основе семаглутида фигурировали в той же телепередаче. В ней, как утверждается, активно обсуждали пользу Wegovy, «Оземпика» и «Виктозы», но никто не упомянул риск развития рака щитовидной железы при лечении этими препаратами.

AstraZeneca

В рекламном видеоролике британо-шведского производителя подростки обсуждают онлайн-покупку назальной вакцины от гриппа FluMist в кафе, тогда как вводить ее самостоятельно могут лица старше 18 лет, младше — только под контролем совершеннолетних. Дополнительно регулятор обратил внимание на быстрый темп видеоряда, громкую фоновую музыку и отвлекающие визуальные эффекты, которые мешают зрителям читать предостережения.

Bristol-Myers Squibb

Нарекания вызвала реклама онкопрепаратов «Опдиво» (ниволумаб) и «Ервой» (ипилимумаб), которая показывает активных и здоровых людей, развлекающихся в парках аттракционов и готовящих пиццу. На практике лечение этими противоопухолевыми средствами часто вызывает постоянное чувство усталости, проблемы с пищеварением и потерю аппетита.

Novartis

В рекламе Kesimpta (офатумумаб), предназначенного для лечения рассеянного склероза, швейцарский концерн задействовал «эффектные визуальные приемы», отвлекающие от информации о рисках для здоровья, считает надзорный орган. В другом письме упоминается ролик радиофармпрепарата Pluvicto (177Lu-vipivotide tetraxetan), гарантирующего излечение рака простаты при должном упорстве, хотя исследования показали уменьшение новообразований только у половины участников, прошедших курс лечения.

BridgeBio Pharma

Компания привлекла к рекламе сердечного препарата Attruby (acoramidis) Моргана Фримена. Актер озвучивает ролик, в котором пенсионер жизнерадостно гуляет по школьным коридорам, празднует выход на пенсию и наслаждается поездкой с близкими по заповеднику. FDA возмутилось тем, что видео внушает впечатление «беспечности» пациентам с транстиретиновым амилоидозом — тяжелой патологией сердца, которая без лечения приводит к остановке сердца уже через несколько лет.

Alnylam Pharmaceuticals

Компании сделано аналогичное замечание по рекламе лекарства от этой же болезни — Amvutra (vutrisiran). В ролике люди беззаботно путешествуют и наблюдают за морскими млекопитающими.

Phathom Pharmaceuticals

Попала в список нарушителей за ролик с участием комика Кенана Томпсона из легендарной телепередачи Saturday Night Live, рекламирующий средство от изжоги Voquezna (вонопразан). Как указывается, юморист не упомянул возможные последствия от приема препарата.

AbbVie

Фармгигант прибегнул к динамичным переходам между сценами и броским визуальным элементом, рекламируя препарат от синдрома раздраженного кишечника Linzess (linaclotide), где демонстрируется сцена с играющими вместе отцом и дочерью. Однако это мешает восприятию медицинских рекомендаций, говорится в письме.

Hims & Hers Health

Глава FDA Марти Макари выделил телемедицинскую компанию в своей статье, опубликованной медицинским журналом JAMA. Он отметил незаконное продвижение аналогов семаглутида, кустарно изготовляемых в аптеках по индивидуальным рецептам, в частности во время Супербоула — финального матча Национальной футбольной лиги США (НФЛ).

Усиление контроля

Администрация президента Дональда Трампа ужесточила требования к рекламе рецептурных препаратов. В частности, Минздраву США поручено обеспечить раскрытие в таких материалах полного перечня побочных эффектов.

После получения писем компании обязаны в течение 15 рабочих дней сообщить FDA о принятых мерах по устранению нарушений. В противном случае регулятор начнет изымать их продукцию или подавать иски в суд.