Фармбизнесу придется уйти от схем дробления

Минфин России внес в правительство пакет законопроектов, включающий поправки в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. Предложения могут быть приняты на весенней сессии Госдумы.

Ряд изменений направлен на совершенствование режима упрощенной системы налогообложения в контексте перехода на общий режим. Согласно пояснительной записке с 1 января 2025 года для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, будет увеличен предельный размер доходов для применения УСН до 450 млн руб., а также остаточной стоимости основных средств — до 200 млн руб., в том числе до 337,5 млн руб. повышается величина предельного размера доходов организаций в целях перехода на УСН.

Для «упрощенки» будет отменено общее освобождение от уплаты НДС. Налоговую льготу оставят только для доходов в пределах 60 млн руб., а также введут пониженные ставки для разных уровней дохода: 5% — для дохода до 250 млн руб., 7% — для дохода до 450 млн руб.

Аптекам стоит обратить внимание на принципиально новые подходы к налогообложению сектора малых и средних предприятий, считает депутат Госдумы Евгений Нифантьев. «Теперь УСН в прежнем виде могут применять только сети с доходом до 60 млн руб. Остальные предприниматели должны выбрать — переходить на общую систему налогообложения или использовать промежуточный этап, о введении которого мы давно просили правительство», — говорит он.

Нифантьев отмечает, что закон существенно усложнит применение упрощенных схем для дробления бизнеса. «Не буду называть компании, которые их используют, — они есть даже в первой десятке рейтинга аптечных сетей. Дистрибьюторы знают эти компании: в их контуре находится свыше 100 юрлиц — это очевидное дробление, экономия на НДС и на страховых взносах, — объясняет депутат. — Теперь, если крупный бизнес захочет раздробиться, это будет хорошо видно фискальным органам. Будут приниматься радикальные меры».

Изменения в налогообложении снизят рентабельность фармбизнеса еще больше, считает генеральный директор компании «Вертекс» Георгий Побелянский. «В совокупности с большой ставкой по кредиту будет очень непросто, пока эта ставка не вернется хотя бы на уровень ниже 10%», — говорит он.

Подробности читайте в материале «Додробились» в «ФВ» № 14 от 11 июня 2024 года.