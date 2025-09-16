Фармгиганты покидают британский рынок из-за ценовой политики властей

Фармацевтические компании одна за другой приостанавливают или сворачивают крупные инвестиционные проекты в Великобритании, мотивируя это неблагоприятным деловым климатом и обременительными обязательствами.

Это произошло после провала переговоров между правительством и Ассоциацией британской фармацевтической индустрии (ABPI), представляющей интересы отрасли, в августе.

Корни проблемы

Действующая в Соединенном Королевстве система ценообразования обязывает производителей возвращать часть выручки от продаж лекарств Национальной службе здравоохранения (NHS) — это государственная система, предоставляющая бесплатную медицинскую помощь гражданам. Для старых препаратов базовая ставка составляет 10,6% (плюс штрафы до 25%, если цена на препарат регулярно не снижается), для новых была 15,5% в 2024 году и резко выросла до 31,3% в 2025-м.

Участники рынка теперь вынуждены возвращать от четверти до трети своих доходов. ABPI требовала снизить размер отчислений до 5—9%, как в других европейских странах (Франция — 5,7%, Германия — 7%, Бельгия — 7,9%). Но власти не пошли на этот шаг, назвав свое предложение «щедрым».

Кроме того, ситуацию усугубило урезание бюджетных средств, выделяемых на закупку медикаментов в NHS, — с 15 до 9%. Этот показатель не менялся с 1999 года. Для сравнения: системы здравоохранения в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, объединяет 38 развитых экономик) тратят на эти цели от 14 до 20%.

MSD

Американская корпорация MSD (Merck & Co. — в США и Канаде) первой кардинально пересмотрела свою деятельность на британском рынке. Два года назад она начала строительство исследовательского центра в Лондоне, выделив более 1 млрд фунтов стерлингов (~1,4 млрд долл.).

После реформы правительства фармгигант не только прервал реализацию этого проекта, но и закрыл остальные лаборатории в Великобритании. Их переместят в США, а работавших там 125 британцев уволят. В качестве обоснования указана «неспособность Великобритании добиться значимого прогресса в решении вопроса недостатка финансирования отрасли наук о жизни».

Sanofi

Французский концерн был следующим. Его официальный представитель обозначил, что Sanofi воздержится от каких-либо крупных инвестиций в разработку препаратов на территории Великобритании до улучшения здесь условий для бизнеса.

Один из руководителей британского представительства компании дал интервью газете Guardian, в котором охарактеризовал страну как «ужасное место» для разработки и продажи лекарств. По его словам, Британия находится «на грани», имея лучшие университеты и ученых в мире.

В прошлом году производитель уже закрыл лаборатории в Кембридже и перенес их работу в Бостон.

Eli Lilly

Американская Eli Lilly также влилась в этот тренд, поставив на паузу строительство биотехнологического инкубатора Gateway Labs в Великобритании. Предприятие было частью соглашения на 279 млн фунтов (~380 млн долл.), подписанного с британским правительством в прошлом году. Как сообщил представитель, корпорация «пока не готова окончательно утвердить инвестиции в проект».

Gateway Labs есть уже в США (Южном Сан-Франциско, Сан-Диего, Бостоне) и Китае.

AstraZeneca

Даже британо-шведская компания отозвала 200 млн фунтов (~273 млн долл.), выделенных на новый исследовательский кампус в Кембридже. Он мог бы трудоустроить более 1000 специалистов.

В январе AstraZeneca уже объявила об отказе от инвестиции 450 млн фунтов в завод по производству вакцин на севере Англии, ссылаясь на сокращение господдержки.

Примечательно, что в июле производитель анонсировал план потратить 50 млрд долл. на развитие производственной и исследовательской базы в США к 2030 году, после того как стало известно о грядущем повышении пошлин на фармпродукцию администрацией Трампа.

BMS

Bristol-Myers Squibb подчеркнула, что постепенно покидает британский рынок в течение последних четырех лет из-за специфики коммерческой и политической среды.

Novartis

Швейцарский концерн тоже отметил значительное уменьшение присутствия в экономике страны за минувшие двадцать лет. Вся его активность в Великобритании ограничена лондонским офисом, в котором работают 1200 человек.

Roche

Согласно заявлению еще одной компании из Швейцарии, она не станет выводить капитал из Королевства. При этом производитель выразил обеспокоенность нестабильной обстановкой.

BioNTech

Немецкий разработчик вакцин подтвердил свое изначальное намерение — он по-прежнему направит примерно 1,3 млрд долл. в экономику Великобритании. Инициатива предусматривает создание двух новых научных комплексов и штаб-квартиры в Лондоне.

В июне ABPI опубликовала результаты опроса, показавшего, что около 20% лидеров отрасли страны планируют сократить свои инвестиции из-за ценовой политики.