Фармгиганты увеличили расходы на лоббирование в I квартале из-за политики Трампа

Крупнейшие западные фармацевтические компании значительно увеличили расходы на лоббирование в I квартале 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишет Endpoints News.

Портал приводит данные Сената США, согласно которым Pfizer, Novartis, Amgen, Lilly и Johnson & Johnson (J&J) в совокупности потратили на продвижение своих интересов во властных структурах почти 18,7 млн долл. — почти на 24% больше, чем за первые три месяца 2024 года.

Лидерами стали Pfizer и Novartis, которые инвестировали на эти цели по 4,2 млн долл. За ними следуют Amgen с показателем в 3,6 млн долл., Eli Lilly — 3,4 млн долл., J&J — 3,3 млн долл.

Для сравнения: в I квартале 2024 года расходы Pfizer составляли 3,6 млн долл. (рост от года к году — 18%), Novartis — 3,3 млн долл. (27%), Amgen — 3,5 млн долл. (3%), Eli Lilly — 1,7 млн долл. (100%), Johnson & Johnson — 2,9 млн долл. (14%).

Рекордные суммы на лоббирование выделяет и крупнейшая отраслeвая ассоциация — Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA). В I квартале ее расходы выросли на треть и достигли рекордных 12,9 млн долл.

Усиление лоббистской активности связано с инициативами администрации президента США Дональда Трампа. Ранее фармгиганты пытались уговорить власти поэтапно вводить пошлины на ввозимые из-за рубежа препараты, о которых он неоднократно заявлял. На прошлой неделе Министерство торговли страны начало анализировать импорт фармпродукции на предмет угрозы национальной безопасности, что может стать правовой основой для принятия торговых ограничений.

Кроме того, лидеры рынка продвигают поправки в законодательство о деятельности менеджеров аптечных льгот (PBM) — организаций-посредников между производителями лекарств, страховыми компаниями и аптеками. Они определяют, какие лекарства будут покрывать страховка и размер компенсации, а также договариваются о скидках с производителями. Их услуги оплачивают страховые и фармацевтические компании, но детали соглашений с ними не раскрываются. Отсутствие прозрачности позволяет использовать сложные схемы ценообразования и оставлять себе часть предоставленных скидок, вместо того чтобы снижать стоимость продукции для конечных потребителей.

Дополнительно представители индустрии добиваются реформы программы 340B. Благодаря ей американские больницы получают значительные скидки на препараты. Для них стоимость в среднем на 35% ниже, чем для государственной страховой программы Medicare.

Газета Politico сообщает, что фармкомпании не могут выработать единую стратегию взаимодействия с администрацией Трампа. Они нанимают отраслевых лоббистов, но те признают, что боятся открыто выступать против действий президента, чтобы не потерять оставшиеся рычаги влияния.

«Это просто парализует. Вы не знаете, что будет дальше», — приводит издание слова одного из лоббистов.

Компания I кв. 2025 I кв. 2024 Динамика 2024 год Pfizer 4,24 3,6 +18% 10,1 Novartis 4,20 3,3 +27% 6,2 Amgen 3,60 3,5 +3% 14,3 Eli Lilly 3,40 1,7 +100% 8,4 Johnson & Johnson 3,30 2,9 +14% 8,3

Таблица: расходы на лоббирование крупнейших фармкомпаний США (млн долл.)