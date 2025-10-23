Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в Telegram
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийСправочник персон
НовостиБизнесАптекарьГазета
ГлавнаяНовостиПроизводство

Фармкомпании обогнали все отрасли по расходам на телерекламу в США за III квартал

23.10.2025
13:54
ВладимирЗаболотских
Расходы на телерекламу препаратов в США достигли 1,25 млрд долл. за III квартал (+12% год к году). Фармкомпании вырвались в лидеры по рекламным бюджетам в стране, захватив седьмую часть всего рынка (13,1%).
Фото: 123rf.com

Производители лекарств потратили 1,25 млрд долл. на телевизионную рекламу в США за III квартал, заняв первое место среди всех отраслей с долей в 13,1%. Об этом сообщило агентство eMarketer, ссылаясь на данные iSpot.

Согласно данным аналитиков, рост показателя составил почти 12% относительно аналогичного периода 2024 года. Фармацевтическая индустрия опередила по расходам на телерекламу сектор продуктов питания и напитков (9,6%), а также сферу недвижимости (8,4%).

Как пишет портал Fierce Pharma, объем затрат на телевизионное продвижение десяти ведущих фармбрендов достиг 544,8 млн долл., прибавив 12% с прошлого года (486,2 млн долл.). Это почти 44% от общего бюджета на телерекламу препаратов в III квартале. Для шести из них основной площадкой размещения выбраны трансляции Национальной футбольной лиги (НФЛ — крупнейшая профессиональная лига американского футбола, сезон которой длится с сентября по февраль и привлекает десятки миллионов телезрителей).

Лидером по затратам на телерекламу стал «Скайризи» (рисанкизумаб) фармкорпорации AbbVie — 104,6 млн долл. Второе место занял его прямой конкурент «Тремфея» (гуселькумаб) от Johnson & Johnson — 78,2 млн долл. Замкнул тройку еще один продукт AbbVie — «Ранвэк» (упадацитиниб), на который выделено 74,5 млн долл.

Длительность одного рекламного ролика рецептурных препаратов увеличилась с 48,4 до 50,3 секунд в годовом выражении. Количество показов фармрекламы стало больше на 5%.

Также указывается, что с июля по сентябрь производители препаратов безрецептурного отпуска инвестировали в телерекламу 207 млн долл. Медицинские страховщики и клиники направили на продвижение своих услуг 99 млн долл.

В сентябре Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, обязывающий министерство здравоохранения страны гарантировать достоверность и полноту сведений в прямой рекламе рецептурных препаратов. Белый дом намерен устранить лазейку в законодательстве, благодаря которой фармкомпании могли не приводить полный перечень побочных эффектов в телерекламе, а вместо этого указывать источник, где с ними можно ознакомиться. До 1997 года фармрекламодатели были обязаны указывать все возможные нежелательные реакции в роликах. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) направило производителям около 40 предупреждений и 100 писем с требованием убрать рекламу, вводящую в заблуждение.

ТОР10 препаратов по расходам на телерекламу в США за III квартал 2025 года

Место Препарат МНН Компания-производитель Показания Расходы, млн долл.
1. «Скайризи» Рисанкизумаб AbbVie Псориаз, псориатический артрит, болезнь Крона, язвенный колит 104,6
2. «Тремфея» Гуселькумаб Johnson & Johnson Псориаз, псориатический артрит, язвенный колит, болезнь Крона 78,2
3. «Ранвэк» Упадацитиниб AbbVie Ревматоидный и псориатический артрит, атопический дерматит, болезнь Крона, язвенный колит 74,5
4. Wegovy Семаглутид Novo Nordisk Снижение веса при ожирении 66,1
5. «Рексалти» Брекспипразол Lundbeck и Otsuka Депрессия, болезнь Альцгеймера 51,3
6. «Дупиксент» Дупилумаб Sanofi и Regeneron Атопический дерматит, астма, заболевания ЖКТ 40,9
7. «Джардинс» Эмпаглифлозин Eli Lilly и Boehringer Ingelheim Сахарный диабет, хроническая болезнь почек 40,5
8. Bimzelx Бимекизумаб/Bimekizumab
UCB Псориаз, псориатический артрит, гнойный гидраденит 30,8
9. «Оземпик» Семаглутид Novo Nordisk Сахарный диабет 2-го типа 29,7
10. Capvaxive Пневмококковая вакцина MSD (Merck& Co. — в США и Канаде) Пневмония, инвазивная пневмококковая инфекция 28,2

Источник: Fierce Pharma

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Презентация сайтаРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.