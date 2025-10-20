С 14 ноября фармпроизводители начнут получать сертификаты GMP ЕЭС с разным сроком действия согласно риск-ориентированному подходу. Фактическая периодичность фарминспекций производственных площадок будет зависеть от количества и классификации несоответствий, выявленных во время последней инспекции. Об этом начальник отдела координации работ в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Дмитрий Рождественский сообщил на конференции «Логистика лекарственных средств», передают корреспонденты «ФВ».

«С 14 ноября фармпроизводители начнут получать сертификаты GMP — не все со стандартным сроком три года, а с дифференцированным, в зависимости от группы риска. Для тех, кто попадет в группу высокого риска, этот срок будет меньше, а для тех, кто в группу низкого риска, — стандартный», — проинформировал Дмитрий Рождественский.

ЕЭК утвердила Руководство по планированию фарминспекций на соответствие требованиям Правил надлежащей производственной практики (GMP) Евразийского экономического союза 14 октября этого года. Согласно документу частота, объем и периодичность инспекций рекомендуется определять на основании анализа рисков каждого конкретного производства. Во внимание принимаются особенности технологических процессов, степень опасности выпускаемых лекарственных средств, непосредственно внутренние риски нарушения Правил GMP. Площадки с общим низким рейтингом риска могут быть проинспектированы дистанционно. В случае поступления в фармацевтический инспекторат новой информации (о качестве продукции, отзыве продукции, результатах испытаний при изъятии с рынка лекарственных препаратов, расследованиях, проведенных компетентными органами, изменениях в регистрационные досье, связанные с изменениями на производственных площадках и пр.) рейтинг риска может быть изменен, также как периодичность и объем инспекции, следует из текста документа.

Ожидается, что документ поможет фармацевтическим инспекторатам государств — членов ЕАЭС эффективно планировать ежегодные инспекционные планы, сохраняя при этом признание результатов независимо от частоты проверок, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Для производителей новый подход также дает ряд преимуществ: