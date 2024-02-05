Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиПроизводство
GSK увеличила объем...

GSK увеличила объем доходов с продаж своих вакцин на 25% в 2023 году

05.02.2024
13:55
Владимир Заболотских
Доходы GSK показали активный рост в 2023 году, увеличившись на 5%, до 30,3 млрд фунтов стерлингов. Самыми доходными активами стали Shingrix, Arexvy, а также вакцины от ВИЧ, менингита и онкологических заболеваний.
Фото: gsk.com

Общая выручка GSK в 2023 году показала рост на 5%, составив 30,3 млрд фунтов стерлингов (около 38 млрд долл.). Об этом говорится в финансовом отчете за IV квартал и весь 2023 год, опубликованном британским производителем.

Без учета противоковидной продукции компания увеличила свои доходы на 14% в прошлом году. Особенно успешным для GSK оказался последний квартал 2023 года, в котором производитель заработал 8 млрд фунтов стерлингов (около 10 млрд долл.), что на 15% больше, чем в 2022 году. Без учета товаров, связанных с COVID-19, объем продаж вырос на 17% в четвертом квартале.  

Самый сильный скачок продаж отмечается у вакцин GSK, которые в 2023 году принесли производителю на 25% больше выручки, чем в предыдущем году. Доходы с их годовой коммерческой реализации достигли 9,9 млрд фунтов стерлингов. В четвертом квартале прошлого года вакцины принесли компании 2,6 млрд фунтов стерлингов, что демонстрирует рост в 29% по сравнению с 2022 годом.

Среди наиболее доходных активов вакцины от ВИЧ (годовая выручка в размере 6,4 млрд фунтов стерлингов, рост на 13% по сравнению с 2022 годом), респираторных/иммунных заболеваний (3 млрд фунтов стерлингов, рост на 18%) и онкологических болезней (731 млн фунтов стерлингов, рост на 23%).

Shingrix, вакцина от опоясывающего герпеса (опоясывающего лишая), внесла наибольший финансовый вклад в 2023 году. Годовая выручка с ее продаж составила 3,4 млрд фунтов стерлингов, что на 17% больше, чем в 2022 году. Как подчеркивает компания, в четвертом квартале зафиксирован самый высокий спрос на данный препарат за всю историю компании, обусловленный увеличением госфинансирования и распространением его на международном рынке, в том числе в Китае.

Британская компания имеет в своем портфеле вакцины против менингита Bexsero и Menveo. Их объем продаж достиг 1,26 млрд долл. в 2023 году, увеличившись на 14%. В последнем квартале прошлого года их коммерциализация выросла на 26%.  

Еще одним крупным активом стала вакцина от респираторно-синцитиального вируса Arexvy. Ее продажи принесли GSK 1,2 млрд фунтов стерлингов в 2023 году. Препарат был одобрен FDA в мае прошлого года.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.