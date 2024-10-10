GSK выплатит 2,2 млрд долларов для прекращения судебных разбирательств по «Зантаку»

Компания GSK согласилась выплатить до 2,2 млрд долл. для урегулирования около 80 тыс. судебных исков в США, связанных с препаратом от изжоги «Зантак» (ранитидин). Об этом сообщила газета New York Times.

Британской компании удалось достигнуть соглашения с 10 юридическими фирмами, представляющими интересы истцов. Как отмечается, благодаря этому фармгигант избежит судебных разбирательств по 93% исковых заявлений, поданных против него.

Судопроизводство полностью завершится к концу первой половины 2025 года, следует из публикации. Каждому истцу полагается выплата в 27 500 долл., пишет издание. Тем не менее GSK по-прежнему не признает своей ответственности по выдвинутым обвинениям.

«Зантак» – препарат против изжоги, язвы желудка и рефлюксной болезни. Он относится к группе блокаторов H 2 -гистаминовых рецепторов.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) впервые одобрило «Зантак» в 1983 году. В 1988-м он стал одним из самых продаваемых препаратов в мире после того, как ежегодный объем его продаж превысил 1 млрд долл.

Первоначально патент на препарат принадлежал GSK. Впоследствии права на него переходили компаниям Pfizer (с 1998 по 2006 г.), Boehringer Ingelheim (с 2006 по 2017 г.) и Sanofi (с 2017 г. по настоящее время).

В 2020 году FDA потребовало прекратить продажи «Зантака» и его дженериков из-за обнаружения в лекарственном средстве канцерогена NDMA (N-нитрозодиметиламин), который используют в производстве ракетного топлива и смазочных материалов. Это вещество является опасным для здоровья и вызывает рак у различных видов животных. Употребление даже миллиграмма NDMA приводит к развитию раковых опухолей.

Сегодня «Зантак» продается с обновленной формулой, не содержащей ранитидин.

В марте этого года Sanofi договорилась о выплате 100 млн долл., завершив рассмотрение около 4 тыс. судебных дел по «Зантаку». Каждому заявителю предусматривается выплата в 25 тыс. долл. Два месяца спустя Pfizer также решила выплатить 250 млн долл. по 10 тыс. исков.

Помимо основного соглашения на 2,2 млрд долл. GSK также выплатит 70 млн долл. для урегулирования т.н. иска qui tam., поданного лабораторией Valisure. Qui tam – правовой механизм, позволяющий подавать иски от имени правительства. В случае успеха истец может получить часть взысканных средств в качестве вознаграждения.

Именно Valisure в 2019 году первой обнаружила NDMA в «Зантаке», протестировав партию препарата. Лаборатория из штата Коннектикут не только уведомила FDA о содержании канцерогена в лекарстве, но и инициировала судебный процесс от имени американских налогоплательщиков и властей 25 штатов, обвинив GSK в преднамеренном предоставлении регуляторному органу ложных сведений о «Зантаке», чтобы получить лицензию на его продажу.