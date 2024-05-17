Pfizer выплатит до 250 млн долл. для урегулирования судебных исков по «Зантаку»

Pfizer согласилась выплатить до 250 млн долл. для урегулирования более 10 тыс. судебных исков в США, поданных в отношении компании в связи с рисками возникновения рака после приема ее препарата для лечения изжоги «Зантак» (ранитидин). Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники, пожелавшие сохранить анонимность.

Соглашения, заключенные между фармгигантом и американскими штатами, урегулируют лишь часть судебных дел, связанных с «Зантак». Финансовые детали пока не разглашаются полностью.

«Зантак» был впервые одобрен регулятором в 1983 году. В 1988-м он стал одним из самых продаваемых лекарств в мире после того, как ежегодный объем его продаж превысил 1 млрд долл. Первоначально патент на препарат принадлежал британской компании GSK. Позднее права на лекарственное средство перешли Pfizer, затем Boehringer Ingelheim, а в 2017 году были проданы Sanofi.

Однако в 2020 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) потребовало изъять «Зантак» и его дженерики с рынка из-за обнаружения в лекарственном средстве канцерогена NDMA (N-нитрозодиметиламин), который используют в производстве ракетного топлива и смазочных материалов. Это вещество является опасным для здоровья и вызывает рак у различных видов животных. Даже однократное воздействие дозой менее миллиграмма этого вещества приводит к развитию раковых опухолей.

Pfizer продавала лекарство от изжоги с 1998 по 2006 год. Фармгигант продолжает настаивать на отсутствии связи между возникновением раковых заболеваний и приемом препарата по назначению.

В прошлом месяце Sanofi также смогла урегулировать 4 тыс. судебных исков, связанных с возможным риском рака от приема ее препарата, но не раскрыла финансовые условия договора.

В сентябре 2021 года Минздрав приостановил применение ранитидина в России, а в 2022 году отозвал регистрационные удостоверения у 18 препаратов, содержащих это МНН. В их числе оказался и «Зантак». Среди причин отзыва указана угроза здоровью человека при применении.