«Генериум» подал иск к главе фонда «Помощь семьям СМА»

Фармкомпания «Генериум» подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о защите деловой репутации к руководителю фонда «Помощь семьям СМА» Александру Курмышкину, обратил внимание Forbes Healthcare. Как следует из картотеки Арбитражных дел, третьим лицом по делу выступает ООО «В контакте».

По данным журналистов, основанием для обращения в суд послужили публичные высказывания ответчика, содержащие, по мнению истца, недостоверные и порочащие сведения о деятельности компании. Речь идет о разработке и производстве препарата для терапии спинальной мышечной атрофии (СМА) с МНН нусинерсен (ТН «Лантесенс»).

Нусинерсен — препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Американская фармкомпания Biogen зарегистрировала препарат под торговым наименованием «Спинраза» в 2019 году. В 2020 году он был включен в список ЖНВЛП. Компания «Генериум» зарегистрировала аналог нусинерсена под торговым наименованием «Лантесенс» в апреле 2024 года. Biogen в августе подала иск против «Генериума», утверждая, что российский препарат нарушает патент. В апреле 2025 года компания «Биокад» также получила регудостоверение на нусинерсен, который стал вторым зарегистрированным в России аналогом.

В «Генериуме» пояснили, что глава фонда, «называя себя доверенным врачом пациентов со СМА», в течение года неоднократно распространял в социальной сети «ВКонтакте» ложную информацию о деятельности компании, о процессе и условиях разработки ею препаратов, о качестве и терапевтических свойствах зарегистрированного лекарства для терапии СМА.

По мнению представителей фармкомпании, действия ответчика вводят в заблуждение профессиональное медицинское сообщество и пациентов, а также наносят ущерб деловой репутации компании и ее сотрудников.

Курмышкин заявил, что не знал об иске. По его словам, иск подан к нему как к индивидуальному предпринимателю (ИП), и заявил, что этот статус уже не действующий. Он также сообщил, что будет следить за развитием событий, так как ранее ему не удавалось подробно расспросить компанию о деталях разработки и производства препарата.

«Не могу сказать, что я расстроился или испугался, узнав об иске. Напротив, думаю, что теперь хотя бы суд сможет стать, наконец, той площадкой, где мы сможем обсудить нюансы лицом к лицу», — заявил Курмышкин.