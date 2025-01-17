Gilead Sciences и правительство США урегулировали спор на 1 млрд долларов

Gilead Sciences и правительство США достигли соглашения об урегулировании патентного спора на млрд долл. по препаратам для профилактики ВИЧ-инфекции «Трувада» (тенофовира дизопроксил + эмтрицитабин) и Descovy (эмтрицитабин + тенофовира алафенамид). Как пишет агентство Reuters, разрешение дела последовало после победы фармкомпании в судебном разбирательстве с участием присяжных два года назад.

Разбирательство касалось разработки методов доконтактной профилактики ВИЧ, позволяющих предотвратить заражение вирусом иммунодефицита человека у людей из групп риска. В середине 2000-х годов Gilead и Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) начали сотрудничество с целью изучить возможности использования «Трувады» не только для лечения, но и профилактики ВИЧ-инфекции.

Американские власти утверждали, что производитель преувеличил свою роль в разработке профилактических средств, умалив заслуги CDC. Как следует из материалов дела, участие Gilead заключалось лишь в предоставлении ведомству образцов препаратов для их исследований.

Правительство рассчитывало, что фармгигант выплатит CDC компенсацию за исследование эффективности препаратов – 691 млн долл. за «Труваду» и 311 млн долл. за Descovy. В 2023 году выручка от их продаж в США составила более 1,8 млрд долл. Однако федеральный суд Вашингтона в рамках отдельного иска постановил, что власти сами нарушили соглашения с Gilead, подав заявки на регистрацию патентов, но не уведомив компанию об этом надлежащим образом.

Доконтактная профилактика ВИЧ заключается в предотвращении заражения инфекцией путем приема специальных антиретровирусных средств здоровыми людьми из групп риска до возможного контакта с вирусом. По данным клинических испытаний, действенность этого метода достигает 99%.