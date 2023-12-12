Гинцбург связал объем выпуска обновленного «Спутника» с наличием спроса и денег у заказчиков

Объем производства вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом до конца 2023 года составит порядка 500 тыс. доз. Об этом сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он пояснил, что сейчас вакцина не закупается централизованно.

«Мы его должны произвести столько, сколько на него будет объявлено конкурсов — если это бюджетные деньги. Или же сколько нам на счет придет денег по индивидуальным заявкам, если это коммерческие деньги, то есть частные клиники. Все, что было объявлено конкурсом на бюджетные деньги, и все, что по заявкам от коммерческих структур, — мы полностью до Нового года удовлетворим», — отметил Гинцбург.

По его словам, на следующий год у Центра им. Гамалеи уже есть заявки на выпуск обновленной вакцины. Гинцбург добавил, что эффективность препарата достигает 97%.

«Испытания «Спутника Лайт» прошли хорошо. Побочных эффектов нет. Не больше, чем было у первой версии этой вакцины. Все один к одному. Все прошло штатно», — подчеркнул он.

Также Гинцбург добавил, что клинические исследования вакцины «Спутник V» с обновленным антигенным составом планируется завершить до Нового года. В гражданский оборот она может поступить к концу января 2024 года.

Ранее в Центре им. Гамалеи сообщили о завершении клинических испытаний «Гам-КОВИД-Вак» с обновленным антигенным составом. Первым должен был поступить в гражданский оборот «Спутник Лайт». Планировалось выпустить препарат в начале декабря. Также сообщалось, что модифицированный «Спутник V» станет доступен россиянам с марта 2024 года. Работы по обновлению препарата затянулись из-за трудностей с финансированием, сообщили в Центре им. Гамалеи.