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Обновленный «Спутник» могут...

Обновленный «Спутник» могут ввести в оборот позже из-за проблем с финансированием

23.11.2023
10:56
Артем Косенок
Модифицированный «Спутник V» станет доступен россиянам с марта 2024 года. Работы по обновлению препарата затянулись из-за трудностей с финансированием, сообщили в Центре им. Гамалеи.
Фото: sputnikvaccine.com

Клинические исследования обновленной вакцины от COVID-19 «Спутник V» сейчас ведутся. Работы по модификации препарата затянулись из-за трудностей с финансированием. Об этом рассказал на конференции, посвященной текущей эпидемиологической ситуации, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии Центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн, передает его слова РБК. Альтштейн заявил, что обновленный препарат появится в гражданском обороте не ранее начала 2024 года, самое оптимальное — в марте следующего года.

О подготовке обновленного «Спутника V» против новых вариантов COVID-19 стало известно в конце июля. Позднее в Минздраве сообщили, что вакцины будут обновлены к осени 2023 года, а первым станет доступен препарат «Спутник Лайт». Доклинические испытания проведены, а клинические исследования в министерстве назвали формальностью.

В августе Минздрав одобрил исследования «Спутника Лайт» с обновленным составом, а в сентябре выдал разрешение на проведение испытаний «Спутника V». 

В конце октября Гинцбург в интервью «Газете.ру» сообщил, что вакцина перестала защищать от COVID-19. «Когда появился XBB.1.5-вариант «Омикрона» («Кракен») — это было в январе 2023 года, «Спутник» перестал защищать просто совсем», — отметил он. По его словам, нужно было еще летом 2022 года менять антигенный состав вакцины.

Позднее в Центре им. Гамалеи сделали новое заявление об эффективности «Спутника V». По словам заведующей лабораторией государственной коллекции вирусов центра Инны Должиковой, уровень защиты препарата от COVID-19 изменился, но вакцина надежно защищает от летальных случаев и госпитализаций. Также она добавила, что клинические исследования «Спутника V» с обновленным антигенным составом завершат в начале декабря 2023 года, после чего препарат будет готов поступить в гражданский оборот.

Позднее в Центре им. Гамалеи сообщили о завершении клинических испытаний «Гам-КОВИД-Вак» с обновленным антигенным составом. «Спутник Лайт» поступит в гражданский оборот уже в начале декабря.

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