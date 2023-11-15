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Гинцбург сообщил о...

Гинцбург сообщил о завершении клинических испытаний обновленного «Спутника»

15.11.2023
10:22
Артем Косенок
В Центре им. Гамалеи сообщили о завершении клинических испытаний «Гам-КОВИД-Вак» с обновленным антигенным составом. «Спутник Лайт» поступит в гражданский оборот уже в начале декабря.
Фото: gamaleya.org

Центр им. Гамалеи завершил клинические испытания «Спутника» с обновленным антигенным составом. Об этом сообщил РИА «Новости» глава центра Александр Гинцбург.

«Если все будет так, как мы договорились с Министерством здравоохранения в плане разрешительных моментов, то, действительно <...> 10—15 декабря «Спутник Лайт» будет в гражданском обороте, — отметил Гинцбург. — Клинические испытания прошли, но отчет еще не написан».

О подготовке обновленного «Спутника V» против новых вариантов COVID-19 стало известно в конце июля. Позднее в Минздраве сообщили, что вакцины будут обновлены к осени 2023 года, а первым станет доступен препарат «Спутник Лайт». Доклинические испытания проведены, а клинические исследования в министерстве назвали формальностью.

В августе Минздрав одобрил исследования «Спутника Лайт» с обновленным составом, а в сентябре выдал разрешение на проведение испытаний «Спутника V». Также планируется испытание обновленного «Гам-КОВИД-Вак-М» для подростков. Результаты исследования должны быть известны в конце 2024 года.

В конце октября Гинцбург в интервью «Газете.ру» сообщил, что вакцина перестала защищать от COVID-19. «Когда появился XBB.1.5-вариант «Омикрона» («Кракен») — это было в январе 2023 года, «Спутник» перестал защищать просто совсем», — отметил он. По его словам, нужно было еще летом 2022 года менять антигенный состав вакцины.

Позднее в Центре им. Гамалеи сделали новое заявление об эффективности «Спутника V». По словам заведующей лабораторией государственной коллекции вирусов центра Инны Должиковой, уровень защиты препарата от COVID-19 изменился, но вакцина надежно защищает от летальных случаев и госпитализаций. Также она добавила, что клинические исследования «Спутника V» с обновленным антигенным составом завершат в начале декабря 2023 года, после чего препарат будет готов поступить в гражданский оборот.

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