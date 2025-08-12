Глава CBER при FDA восстановлен в должности через две недели после увольнения Трампом

Винай Прасад вернулся к исполнению обязанностей руководителя Центра по оценке и исследованию биологических препаратов (CBER) при Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) менее чем через две недели после увольнения. Об этом пишет Fierce Pharma.

«По просьбе FDA доктор Винай Прасад вновь берет на себя руководство Центром по оценке и исследованию биологических препаратов», — сообщил представитель Министерства здравоохранения и социальных служб США. Причины такого решения регулятор официально не раскрыл.

CBER — подразделение американского регулятора, которое проводит полную оценку безопасности и эффективности биологических лекарств, в том числе вакцин, препаратов крови, генных и клеточных терапий, аллерген-специфических иммунотерапий. Центр выдает регистрационное удостоверение на эту продукцию и осуществляет надзор за ней после выхода на рынок.

Отставка произошла 29 июля по распоряжению президента США Дональда Трампа. В близкое окружение американского президента входит ультраправая активистка и блогер Лора Лумер, которая организовала кампанию в социальных сетях против Прасада. Она назвала его «леваком, наносящим ущерб работе FDA», ссылаясь на старые публикации в интернете, где чиновник высказывает либеральные убеждения и выражает поддержку представителям Демократической партии. Также поводом для критики стал фрагмент интервью, где он шутил, показывая, как колет куклу вуду с изображением главы США.

Давление также оказал бывший сенатор Рик Санторум, критиковавший Прасада за приостановку продаж генной терапии Elevidys (delandistrogene moxeparvovec) от мышечной дистрофии Дюшенна в прошлом месяце. Регулятор пошел на эти меры из-за смерти трех человек, которым ввели препарат компании Sarepta Therapeutics.

Против увольнения Прасада выступили министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший и глава FDA Марти Макари, считающий его «гением» и «одним из самых выдающихся ученых нашего поколения».

Прасад возглавлял CBER всего три месяца, придя в мае на смену Питеру Марксу. Тот покинул свой пост из-за разногласий по вопросу вакцинации с Кеннеди. За короткий период он утвердил применение двух новых вакцин для профилактики COVID-19 только среди пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом. Это вызвало общественный резонанс, поскольку штатные сотрудники FDA настаивали, чтобы в показания включили и здоровых молодых американцев.