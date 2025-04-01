Глава отдела вакцин FDA покинет пост из-за разногласий с новым министром

Директор Центра оценки и исследований биологических препаратов (CBER) Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) Питер Маркс уйдет в отставку с 5 апреля. Об этом он сообщил в письме Саре Бреннер, временно возглавляющей регуляторный орган, пишет газета Wall Street Journal.

Маркс обвинил нового американского министра здравоохранения Роберта Ф. Кеннеди-младшего в распространении дезинформации по безопасности вакцин, одобренных FDA, и назвал это «невиданным покушением на достоверность научных знаний». Как указывается, руководство Минздрава США предложило главе CBER выбор: уйти в отставку или быть уволенным.

Маркс обеспечивал надзор за разработкой вакцин и передовых методов лечения в FDA с 2016 года. В период пребывания на посту он пытался добиться упрощенной процедуры регистрации препаратов от редких заболеваний, в частности генных терапий. В числе его главных заслуг участие в Warp Speed – программе по ускоренному созданию и распространению вакцин от COVID-19, которую реализовывал Вашингтон в разгар пандемии.

Отмечается, что на фоне новостей об отставке Маркса упала стоимость акций компаний Moderna, Pfizer, Novavax и Sarepta Therapeutics, которые специализируются на вакцинах и генных терапиях.

С момента избрания Дональда Трампа президентом США из FDA также ушли директор Центра оценки и исследований лекарственных средств (CDER) Патриция Кавазони и главный юрисконсульт Хилари Перкинс. В прошлом месяце Кеннеди-младший, занявший пост министра в феврале, заявил о сокращении штата регулятора на 3500 человек. Всего он планирует уволить около 10 тыс. сотрудников Минздрава.