Глава Центра FDA по оценке лекарств покинет пост в июле

Исполняющая обязанности директора Центра оценки и исследований лекарственных средств (CDER) Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) Жаклин Корриган-Кьюрай объявила об уходе в отставку. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Она проработала в ведомстве более восьми лет и заняла временную должность руководителя CDER в начале этого года. Причины решения не уточняются.

До этого отдел по фармаконадзору в FDA возглавляла Патриция Кавацони, которая уволилась незадолго до вступления Дональда Трампа в должность президента.

На прошлой неделе стало известно об отстранении директора Отдела по клеточным и генным терапиям FDA Николь Вердун и ее заместителя Рейчел Анатоль.

Кроме того, в марте сменился глава регулятора. Руководство взял на себя Марти Макари.