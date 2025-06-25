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Глава Центра FDA...

Глава Центра FDA по оценке лекарств покинет пост в июле

25.06.2025
18:34
Владимир Заболотских
Исполняющая обязанности директора Центра оценки и исследований лекарственных средств FDA Жаклин Корриган-Кьюрай уходит в отставку. Ее увольнение продолжает череду кадровых изменений в регуляторном органе.
Фото: fda.gov

Исполняющая обязанности директора Центра оценки и исследований лекарственных средств (CDER) Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) Жаклин Корриган-Кьюрай объявила об уходе в отставку. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Она проработала в ведомстве более восьми лет и заняла временную должность руководителя CDER в начале этого года. Причины решения не уточняются. 

До этого отдел по фармаконадзору в FDA возглавляла Патриция Кавацони, которая уволилась незадолго до вступления Дональда Трампа в должность президента.

На прошлой неделе стало известно об отстранении директора Отдела по клеточным и генным терапиям FDA Николь Вердун и ее заместителя Рейчел Анатоль.

Кроме того, в марте сменился глава регулятора. Руководство взял на себя Марти Макари.

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