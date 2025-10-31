Глава Минздрава США признал отсутствие доказательств связи парацетамола с аутизмом

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший заявил об отсутствии достаточных оснований утверждать, что прием парацетамола во время беременности приводит к развитию аутизма у детей. Об этом пишет агентство Reuters.

По словам главы американского ведомства, сегодня нет научных подтверждений наличия подобной причинно-следственной связи. Тем не менее он порекомендовал женщинам быть осторожными при использовании препарата.

За день до этого генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон подал иск против Kenvue и Johnson & Johnson (J&J). Он обвинил производителей парацетамола в преднамеренном утаивании рисков для формирующегося мозга плода, ссылаясь на 26 исследований, связывающих обезболивающее с аутизмом и СДВГ. По его утверждению, фармацевтические компании якобы вводили в заблуждение будущих матерей, уверяя в безопасности медикамента, тем самым нарушив техасские законы о защите прав потребителей. Kenvue ответила, что будет защищать себя в суде.

Интерес к этой проблеме значительно возрос после того, как в сентябре американский президент Дональд Трамп призвал беременных ни в коем случае не принимать парацетамол. Кроме того, сам Кеннеди ранее говорил на заседании министров, что употребление препарата после обрезания новорожденных может удвоить вероятность возникновения расстройств аутистического спектра.

Парацетамол широко применяется для облегчения боли и снижения температуры в период вынашивания плода. В США он известен под торговой маркой Tylenol, американское название активного вещества — ацетаминофен. Впервые его синтезировали в 1878 году, однако начали внедрять в медицинскую практику лишь в конце 1940-х.

Ведущие медицинские организации, в том числе Американский колледж акушеров и гинекологов, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), регулирующие органы Европейского союза, Великобритании и Австралии, продолжают считать парацетамол самым безопасным обезболивающим и жаропонижающим для беременных.

В сентябре 2025 года ВОЗ опубликовала официальное заявление, в котором подчеркнула, что собранные за последнее десять лет данные не выявили связи между препаратом и аутизмом.​ Крупнейшее исследование, проведенное в Швеции с участием почти 2,5 млн детей, тоже не выявило негативного влияния парацетамола на нервную систему плода в утробе.