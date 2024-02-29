Глава Pfizer в России стал вице-председателем Совета директоров АМФП

Вице-председателем Совета директоров Ассоциации международных фармацевтических производителей (АМФП) избран генеральный директор компании Pfizer в России и Белоруссии Никита Иванов. О решении, принятом на заседании совета 28 февраля, сообщили в пресс-службе АМФП.

Иванов закончил Российский государственный медицинский университет им. Н.И. Пирогова по специальности «медицинская биохимия», затем получил диплом программы ЕМВА в Бизнес-школе Университета Антверпена в Бельгии.

В фармацевтической отрасли он трудится уже более 18 лет, имеет международный опыт работы на более чем 15 рынках. В сферу его компетенции входят такие направления, как управление коммерческой структурой компании, развитие бизнеса, совершенствование стратегии и операционной деятельности, корпоративные связи, обеспечение доступа на рынок и коммуникации.

В состав Совета директоров АМФП Иванова впервые избрали в июне 2022 года. В должность вице-председателя Совета директоров он вступает с 29 февраля 2024 года. В соответствии с уставом, Иванов избирается на два года с возможностью однократного переизбрания.

«Я благодарен ассоциации и коллегам за оказанное доверие. Интересы пациентов неизменно остаются главным ориентиром для представителей фармацевтической отрасли. Я рад ответственной новой роли в ассоциации и возможности принять участие в реализации важных инициатив, нацеленных на развитие сотрудничества, диалога, эффективной партнерской работы, защиты инноваций и совместному поиску решений на благо пациентов», — сказал он.

По словам председателя Совета директоров АМФП Катерины Погодиной, избранием Никиты Иванова на пост Ассоциации завершится формирование нового состава совета. Сама Погодина вступила в должность председателя с 21 февраля. В декабре 2023 года Владимир Шипков оставил пост исполнительного директора ассоциации. Он возглавлял ассоциацию с 2007 года. Замену ему пока не нашли.