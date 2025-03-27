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Западные фармкомпании стали...

Западные фармкомпании стали реже заключать крупные сделки из-за политики Трампа

27.03.2025
18:13
Владимир Заболотских
Экономическая политика администрации Трампа заставляет фармацевтические и биотехнологические компании воздерживаться от заключения крупных сделок. Аналитики считают, что лидеры рынка сосредоточатся на покупке только небольших стартапов.
Фото: whitehouse.gov

Экономический курс администрации президента США Дональда Трампа застопорил заключение крупных сделок в фармацевтической и биотехнологической отраслях, пишет Reuters.

Изначальное воодушевление рынка избранием Трампа сменилось более сдержанными настроениями, отметили источники агентства. Представители индустрии вынуждены откладывать переговоры на месяцы или даже кварталы из-за непредсказуемой политики Белого дома. Встречи руководителей, посвященные вопросам ценообразования и оценки активов, рабочее время теперь тратится на попытки оценить, как очередная инициатива главы государства скажется на бизнесе.

Главные опасения участников рынка связаны с назначением антивакцинатора Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения, масштабными увольнениями тысяч сотрудников Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США, снижением цен на лекарства и объемов госфинансирования исследований. Как указывается, все это может существенно сказаться на создании новых препаратов и уменьшить выручку компаний.  

Также ранее американский глава обещал ввести таможенные пошлины на импорт из ряда стран. Особенно от этого пострадают производители медицинского оборудования, такие как GE Healthcare, Intuitive Surgical и iRhythm, которые зависят от поставок компонентов из Китая и Мексики, говорится в сообщении.

Несмотря на это, аналитики прогнозируют, что фармгиганты будут приобретать небольшие биотехнологические стартапы, поскольку нуждаются в перспективных разработках. К концу десятилетия ряд препаратов-бестселлеров лишатся патентной защиты, а лидеры фармрынка значительной части доходов после выхода более дешевых биоаналогов.

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