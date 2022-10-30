Главные новости недели

1. В Генпрокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, основателя «Биотэка» Бориса Шпигеля и других фигурантов. Оно направлено в Верховный суд с ходатайством об изменении территориальной подсудности. Прокуратура считает, что в Пензе невозможно осуществить правосудие, поскольку губернатор оттуда, поэтому надзорный орган просит изменить эту подсудность, сообщила «ФВ» адвокат бизнесмена. Подробнее…

2. С января по октябрь 2022 года ФАС согласовала повышение цен по постановлению правительства № 1771 на 74 МНН. Стоимость повышалась на отдельные дозировки или лекарственные формы отдельных производителей. Не все заявления производителей Минздрав и ФАС удовлетворили. На сайте ФАС опубликованы 45 решений об отказе в согласовании повышения цен. Речь идет о 39 МНН. Заявления подавал 51 производитель. По одному препарату заявки могли подавать несколько производителей. Подробнее…

3. Минздрав продлил срок пересмотра нормативной документации на лекарственные средства в соответствии с Государственной фармакопеей Российской Федерации XIV издания до 1 января 2026 года. Ранее эти процедуры должны были завершить до 1 января 2023 года. При этом, согласно приказу, после 1 ноября 2023 года документы должны привести в соответствие при первом представлении заявления на внесение изменений в документы регистрационного удостоверения или о внесении изменений в документы на фармацевтическую субстанцию, если они требуют проведения экспертизы предложенных методов контроля качества ЛС и качества представленных образцов с использованием этих методов или экспертизы. Подробнее…

4. Аптечные организации несут убытки из-за судебной практики по вопросу антитеррористических паспортов. Об этом заявила ассоциация «СоюзФарма». В организации отмечают, что в сфере контроля антитеррористической защищенности зданий и сооружений существует ряд противоречий и неточностей. Они, как правило, трактуются не в пользу предприятий. По итогам проверок инициируется значительное количество судебных процессов, результатом которых становятся крупные штрафы. Подробнее…

5. Суд приговорил бывшую сотрудницу американской биотехнологической корпорации Genentech и ее мужа к шести месяцам тюремного заключения и штрафам в 10 тыс. долл. каждому. Прошлым летом Сяньтхэ Лам и ее муж Аллен Лам признали себя виновными в сговоре с целью кражи коммерческой тайны, а также по ряду других пунктов обвинения. Государственные обвинители заявили, что Ламы украли интеллектуальную собственность, связанную с препаратами Genetech Rituxan, «Герцептин» и «Авастин», а также «Пульмозим» против муковисцидоза. Затем они передавали эту информацию тайваньской фирме JHL Biotech (сейчас – Eden Biologics). Подробнее…