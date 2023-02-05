Главные новости недели

1. Из-за риска дефектуры в Россию ввезут выпущенный для Белоруссии «Амоксиклав». Компания Sandoz получила разрешение на ввоз и временное обращение незарегистрированного препарата амоксициллин + клавулановая кислота. Лекарство будет завезено под незарегистрированным торговым наименованием «Амоксиклав 2X» в дозировке 875 мг + 125 мг в форме таблеток. Такое торговое наименование зарегистрировано в Белоруссии. В России в такой же дозировке зарегистрированы таблетки под названием «Амоксиклав». В российском подразделении Sandoz «ФВ» объяснили меру ростом общего спроса на антибиотики. Подробнее…

2. Pfizer выпустила официальный комментарий, в котором отрицает обвинения в разработке новых штаммов коронавируса. Ранее журналисты из проекта Project Veritas заявили, что компания якобы специально создает новые варианты коронавируса в своих лабораториях, чтобы потом разрабатывать против них вакцины. Pfizer сообщила, что в ходе разработки вакцины против COVID-19 она не проводила исследований, связанных с «направленной эволюцией» вируса или приобретением им каких-либо новых особенностей. Подробнее…

3. Специалисты Центра аналитики Matchflow проанализировали продажи лекарств со 2 по 29 января 2023 года и составили рейтинг брендов с наибольшим объемом продаж, запасов которых у поставщиков аптек хватит менее чем на 30 календарных дней. По сравнению с прошлой публикацией в рейтинге пять новых позиций. Самые низкие товарные запасы по-прежнему у «Виагры» и обезболивающего препарата «Залдиар», на третьем месте по этому показателю противоэпилептический «Нейронтин». Подробнее…

4. Центр им. Гамалеи подал документы на регистрацию «Гам-КОВИД-Вак-Д», двухкомпонентную векторную вакцину в виде раствора для внутримышечного введения. Запись об этом появилась в ГРЛС. Информацию об исследовании препарата с таким названием в реестре клинических исследований «ФВ» найти не удалось. Что именно зашифровано под буквой «Д» в названии очередного «Спутника», было неизвестно. Позже директор центра Александр Гинцбург пояснил, что новая вакцина от COVID-19 будет предназначена для детей от 6 до 11 лет. Подробнее…

5. Минздрав одобрил препарат для лечения СМА у новорожденных. Министерство расширило показания к применению для препарата «Эврисди» (МНН рисдиплам) компании Roche для лечения младенцев в возрасте до двух месяцев со спинальной мышечной атрофией. Одобрение основано на результатах промежуточного анализа данных, полученных в исследовании RAINBOWFISH. Подробнее…