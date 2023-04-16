Главные новости недели

1. Госдума одобрила увеличение штрафов за безрецептурный отпуск подлежащих учету лекарств. Фармацевтам придется платить штрафы от 10 тыс. до 20 тыс. руб. Также они могут быть дисквалифицированы на срок от шести месяцев до одного года. Таким образом повышается личная ответственность первостольников: ранее за их проступки наказывали в основном руководителей аптек или юрлиц. Им тоже повышают штрафы. Подробнее...

2. Бывший руководитель одного из направлений Roche Дмитрий Козлов перешел на руководящую должность в команду «Джи Ди Пи». Ранее Козлов занимал должность руководителя отдела по взаимодействию с органами государственной власти и доступу препаратов на рынок АО «Рош-Москва». Сейчас, по данным источников «ФВ», он занимает должность директора по стратегии в фармдистрибьюторе «Джи Ди Пи». По информации одного из источников, Roche топ-менеджер покинул в марте. «ФВ» направил запросы организациям. Подробнее...

3. У GSK в России сменилось руководство. Генеральным директором назначена Юлия Стрижак. Профессиональную карьеру в фарминдустрии она начала в 2010 году в подразделении безрецептурных препаратов GSK после девяти лет работы в FMCG-компаниях. Она занимала разные позиции в продажах и маркетинге, а также руководила интеграцией портфелей безрецептурных и потребительских товаров компаний GSK и Novartis. В 2019 году возглавила бизнес-подразделение инновационных респираторных препаратов. Подробнее...

4. Правительство уточнило правила исключения лекарств из-под контроля за оборотом этанола. Согласно изменениям, препарат может быть включен в перечень, если его розничная цена при аналогичном объеме и содержании этилового спирта выше розничной цены на водку. Ранее этот пункт содержал указание на алкогольную продукцию, а не конкретно на водку. Также в документе уточнено условие (в виде неравенства), согласно которому препарат может быть включен в перечень. Подробнее...

5. Росздравнадзор отчитался об итогах деятельности за 2022 год. Согласно отчету службы, удалось обнаружить незарегистрированные и недоброкачественные лекарства на 3,2 млн руб. По выявленным фактам возбуждено 10 уголовных дел. Было уничтожено 1,6 млн упак. лекарственных средств, качество которых не соответствовало установленным требованиям. Подробнее...