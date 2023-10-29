Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Главные новости недели

Главные новости недели

29.10.2023
14:25
Артем Косенок
Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».

1. Московское областное УФАС России обнаружило картельный сговор при госзакупках лекарств. Соглашение между ООО «Метрикс» и ООО «Фарм-Инновации» было направлено на поддержание цен на торгах, считают в службе. Это позволило выиграть электронные аукционы с минимальным снижением и заключить контракты с больницами на сумму более 122 млн руб. Подробнее…

2. Минпромторг снизил поддержку разработки стандартных образцов для биопрепаратов. К таким относятся, например, лекарства на основе моноклональных антител, инсулины, препараты крови. Ведомство поддержит разработку образцов только для 442 препаратов из 816 средств, входящих в Перечень ЖНВЛП. Решение объясняют тем, что процесс разработки и аттестации образцов «затруднителен из-за сложности исходных материалов». Подробнее…

3. Минздрав одобрил исследование нового препарата для терапии болезни Бехтерева. Речь идет о проведении клинического исследования российского таргетного препарата (BCD-180), разработанного для терапии пациентов с аксиальным спондилоартритом. Испытания планируется проводить на базе 29 специализированных исследовательских центров. Подробнее…

4. Правительство объявило о запуске мегапроектов по выпуску лекарств. Утвержден перечень из первых десяти направлений производства. В частности, они касаются выпуска лекарств и медизделий, а также химической, электронной и радиоэлектронной продукции, включая оборудование критической информационной инфраструктуры. Общий объем средств на каждый проект составит не менее 10 млрд руб. Подробнее…

5. В Республике Алтай возбудили дело о халатности из-за просроченных лекарств. Их нашли на складе государственного унитарного предприятия «Фармация». Поводом для проверки стали жалобы в прокуратуру жителей республики на нарушение их прав на получение льготных лекарств. Ущерб бюджету превысил 3,3 млн руб. Подробнее…

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.