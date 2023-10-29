Главные новости недели

1. Московское областное УФАС России обнаружило картельный сговор при госзакупках лекарств. Соглашение между ООО «Метрикс» и ООО «Фарм-Инновации» было направлено на поддержание цен на торгах, считают в службе. Это позволило выиграть электронные аукционы с минимальным снижением и заключить контракты с больницами на сумму более 122 млн руб. Подробнее…

2. Минпромторг снизил поддержку разработки стандартных образцов для биопрепаратов. К таким относятся, например, лекарства на основе моноклональных антител, инсулины, препараты крови. Ведомство поддержит разработку образцов только для 442 препаратов из 816 средств, входящих в Перечень ЖНВЛП. Решение объясняют тем, что процесс разработки и аттестации образцов «затруднителен из-за сложности исходных материалов». Подробнее…

3. Минздрав одобрил исследование нового препарата для терапии болезни Бехтерева. Речь идет о проведении клинического исследования российского таргетного препарата (BCD-180), разработанного для терапии пациентов с аксиальным спондилоартритом. Испытания планируется проводить на базе 29 специализированных исследовательских центров. Подробнее…

4. Правительство объявило о запуске мегапроектов по выпуску лекарств. Утвержден перечень из первых десяти направлений производства. В частности, они касаются выпуска лекарств и медизделий, а также химической, электронной и радиоэлектронной продукции, включая оборудование критической информационной инфраструктуры. Общий объем средств на каждый проект составит не менее 10 млрд руб. Подробнее…

5. В Республике Алтай возбудили дело о халатности из-за просроченных лекарств. Их нашли на складе государственного унитарного предприятия «Фармация». Поводом для проверки стали жалобы в прокуратуру жителей республики на нарушение их прав на получение льготных лекарств. Ущерб бюджету превысил 3,3 млн руб. Подробнее…