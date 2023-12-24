Главные новости недели

1. Конституционный суд поставил точку в деле по поводу товарного знака «Баю-бай». Он обязал законодателя внести поправки, которые связаны со взысканием компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак. Суды по таким делам должны ориентироваться на несколько выводов. Поводом для этого стал запрос Суда по интеллектуальным правам по поводу спора вокруг товарного знака «Баю-бай». Подробнее…

2. RNC Pharma опубликовала рейтинг аптечных сетей по итогам первых трех кварталов 2023 года. В текущем году динамика в фармрознице носила в основном инфляционный характер, отмечают аналитики. За первые десять месяцев этого года общее количество аптек в стране выросло на 220 точек. При этом в 2022 году каждый месяц открывалось порядка 350 объектов. Подробнее…

3. «Круг добра» обеспечит соматропином детей с синдромом Шерешевского—Тернера. Об этом на совещании, организованном фондом и Общественной палатой, заявил председатель правления «Круга добра» Александр Ткаченко. Производитель препарата «Фармстандарт» подтвердил, что увеличит производство для обеспечения ежегодной потребности в 27 тыс. доз, а в дальнейшем — при необходимости нарастит объем. Подробнее…

4. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил помечать запрещенные для водителей лекарства. Он предлагает размещать предупреждение на красном фоне, если после приема данного лекарства запрещено управление транспортным средством, предупреждение на оранжевом или желтом фоне, если управление транспортным средством после приема лекарства не рекомендуется ввиду возможных индивидуальных побочных эффектов. Ранее в Госдуме уже отклоняли аналогичный законопроект. Подробнее…

5. Минпромторг начнет конкурсы на субсидии в рамках программы «Продукты на полку» для 25 МНН. Речь идет о создании аналогов патентованных препаратов, правообладателями которых являются компании из недружественных стран. Конкурсные отборы будут проводиться поэтапно, начиная с 25 декабря. Подробнее…