Главные новости недели

1. Основателю компании «Биотэк» Борису Шпигелю дали 11 лет строгого режима. Еще одного фигуранта дела экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева приговорили к 12 годам строгого режима. Каждый из них должен заплатить штраф в 450 млн руб. Сторона защиты намерена обжаловать приговор. Подробнее…

2. «Биокад» подал жалобу в ФАС на бездействие замглавы Минздрава Сергея Глаголева. Он возглавляет комиссию министерства по формированию перечней ЖНВЛП и лекарственных средств для программы 14 ВЗН. Компания пытается включить в перечни свои препараты от склероза. В свою очередь, в Минздраве ответили на критику «Биокада», заявив, что перечень важнейших лекарств дополнялся в 2023 году. Подробнее…

3. ФАС согласовала цену на дженерик осимертиниб, патентные права на который принадлежат AstraZeneca. Согласование цены на лекарственное средство позволит увеличить доступность препарата для пациентов, считают в антимонопольном органе. Пока препарат все еще защищен патентом, но производитель дженерика планирует получить принудительную лицензию на его производство. Подробнее…

4. В Servier объяснили прекращение поставок сердечно-сосудистого препарата. С сентября 2023 года компания прекратила поставку лекарственного средства прасугрел. Servier предупредила об этом чиновников еще в августе 2022 года. Основная причина остановки — продажа лицензии на препарат компании, которая не работает в России. Подробнее…

5. Активы «Биотэка» могут перейти к новым собственникам. В начале января «Фармстандарт» подал в Арбитражный суд Пензенской области иск к «Интермедфарму», который принадлежит супруге Бориса Шпигеля. В рамках иска «Фармстандарт» требует обратить взыскание на акции пензенской сети аптек «Фармация». Подробнее…