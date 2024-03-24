Главные новости недели

1. Первое в 2024 году заседание межведомственной комиссии Министерства здравоохранения по определению дефектуры и риска ее возникновения прошло 19 марта. По итогам в список потенциально дефектурных препаратов вошли еще пять позиций. Два препарата в том числе выпускала компания MSD, которая в 2022 году уведомила о прекращении их поставок. «ФВ» ознакомился с обновленным перечнем. Подробнее...

2. Аптеки сети «Мелодия здоровья» в Санкт-Петербурге перейдут под управление ГК «Эркафарм». Одновременно с этим точки в Саратове, Волгограде, Орле и Нижнем Новгороде перейдут к «Мелодии здоровья». Подробнее...

3. Московская аптека вернула покупательнице 2,6 млн руб. за покупку фальсификата вместо дорогостоящего онкопрепарата «Полайви». В качестве компенсации морального вреда заплатили 500 тыс. руб. При этом свою вину аптека не признала. Продать подделку могла недавно принятая на работу фармацевт по личной инициативе. Подробнее...

4. Суд встал на сторону аптеки в споре из-за деления коробки препарата на блистеры. Архангельский Росздравнадзор с помощью системы маркировки выявил отсутствие в аптеке препаратов из минимального ассортимента и вынес предостережение. Аптечная сеть эти выводы опровергла, указав, что фактически упаковка лекарства была поделена на блистеры, которые были распределены по точкам для дальнейшего отпуска клиентам. Подробнее...

5. Минфин намерен усилить работу по выявлению схем уклонения от уплаты налогов. Условия налоговой нагрузки на традиционную розницу и e-com планируют выравнять, а контроль за трудоустройством самозанятых и серыми зарплатами — усилить. Ранее депутат Евгений Нифантьев предупредил участников фармрынка о рисках. Подробнее...