Главные новости недели

1. Американский поставщик растворов для диализа Baxter International приостановил свою деятельность в России. Компания объяснила свой шаг санкционными и логистическими проблемами. Подробнее...

2. Региональные минздравы просят передать им право самостоятельно принимать решения о перераспределении остатков препаратов в рамках федеральных и региональных программ для льготников. Их неэффективное использование приводит сейчас к значительным финансовым потерям при списании лекарств и перекосах в обеспечении пациентов. Подробнее...

3. Президент подписал закон, по которому смягчена возможность привлечения к уголовной ответственности за незаконное предпринимательство и мошенничество. Изменения внесли также в статьи об уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов и о злоупотреблении при эмиссии ценных бумаг. Закон вступает в силу с 15 апреля. Подробнее...

4. Минздрав отозвал регистрационные удостоверения восьми препаратов. Среди них три лекарства, аналогов которых в ГРЛС не осталось. Один препарат использовался при нарушении белкового обмена, другой — для профилактики заболеваний, вызванных цитомегаловирусной инфекцией, третий — для профилактики инфекции, вызванной Clostridium difficile. Подробнее...

5. Правительство изменило порядок выдачи разрешений аптекам на дистанционную продажу лекарств в рамках эксперимента. Документы приведут в соответствие с ранее принятым федеральным законом. Постановление вступит в силу с 1 сентября. Подробнее...