Главные новости недели

1. Стал известен полный состав сформированного российского правительства. Согласно подписанным указам президента большинство глав ведомств и служб сохранили свои кресла. «ФВ» опросил представителей фармотрасли, как они восприняли назначения. Подробнее...

2. Бадма Башанкаев заявил, что в Госдуме ждут от Минздрава и МВД перечень лекарств, которые могут симулировать эффект опьянения, а также ухудшают внимание и реакцию. Он отметил, что механизм освидетельствования водителя должен быть прозрачным. В мае 2024 года Минздрав России составил перечень лекарственных препаратов, употребление которых водителем запрещено или нежелательно. Подробнее...

3. Минздрав выдал компании «ПСК Фарма» разрешение на проведение клинических исследований биоэквивалентности препарата RB-0011, который может стать первым российским дженериком для препарата от псориаза «Отесла» (апремиласт). Подробнее...

4. Замминистра здравоохранения Сергей Глаголев подтвердил снижение числа международных клинических исследований, проводимых в России. При этом он сообщил, что оно компенсируется сотрудничеством со странами БРИКС. Речь идет не только о дженериках, но и об оригинальных препаратах. Подробнее...

5. Депутат Александр Петров призвал не торопиться с внедрением системы лекарственного страхования. Он считает, что система лекобеспечения еще не готова к модернизации. Впервые с инициативой Минздрав выступил еще около 15 лет назад. Подробнее...