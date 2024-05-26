Главные новости недели

1. Агентство RAEX представило TOP20 вузов по направлению «Фармация». Лидерство сохранили Сеченовский университет, МГУ им. М.В. Ломоносова и РНИМУ им. Н.И. Пирогова. В рейтинге поднялись выше Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет и Приволжский исследовательский медицинский университет. Подробнее...

2. Минздрав успешно справляется с контролем доступности лекарств и профилактикой дефектуры. Обеспеченность лекарствами из Перечня ЖНВЛП составляет в среднем восемь месяцев, сообщил замминистра здравоохранения. Подробнее...

3. Правительство внесло изменения в правила ведения реестра сведений о детях с орфанными заболеваниями. Документом установлены сроки, в которые региональные органы здравоохранения должны предоставлять сведения о необходимости поставок лекарств и их выполнении. Подробнее...

4. «Валента Фарм» объявила о перестановках в топ-менеджменте. Заместителем генерального директора по маркетингу и продажам назначен Михаил Глухов. Ранее он не работал в фармотрасли. Подробнее...

5. ВОЗ обновила Список приоритетных бактериальных патогенов. В него вошли 15 семейств устойчивых к антибиотикам бактерий, определенных в группы среднего, высокого и крайне высокого уровня приоритетности. Подробнее...